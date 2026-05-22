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भारत के धाकड़ क्रिकेटर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, विराट कोहली की कप्तानी में खेल चुका वर्ल्ड कप

Team India Great Cricketer Retires: भारत के एक धाकड़ क्रिकेटर ने अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया है. यह दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली की कप्तानी में 2019 वर्ल्ड कप में खेल चुका है. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 22, 2026, 08:19 PM IST
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भारत के धाकड़ क्रिकेटर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, विराट कोहली की कप्तानी में खेल चुका वर्ल्ड कप

भारत के एक धाकड़ क्रिकेटर ने अचानक संन्यास का ऐलान कर दिया है. यह दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली की कप्तानी में 2019 वर्ल्ड कप में खेल चुका है. ऑलराउंडर विजय शंकर ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी. विजय शंकर ने ODI और T20I में भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल चुके हैं. विजय शंकर 2019 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे. विजय शंकर ने सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की.

भारत के धाकड़ क्रिकेटर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान

विजय शंकर ने एक्स पर लिखा, 'क्रिकेट ही मेरी जिंदगी है. मैंने 10 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था और 25 साल बाद, मैं हर स्तर पर और सर्वोच्च स्तर पर खेलने का मौका पाने के लिए खुद को बहुत भाग्यशाली और धन्य महसूस करता हूं. अपने देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा मेरे लिए सबसे गर्व भरे और खुशी के पलों में से एक रहेगा.'

बीसीसीआई को कहा धन्यवाद

विजय शंकर ने लिखा, 'मैंने नए अवसरों की तलाश करने और ज्यादा क्रिकेट खेलने के लिए घरेलू क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया है. जो काम मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उसे करने का मौका देने के लिए सिर्फ 'धन्यवाद' कहना काफी नहीं होगा. मैं हमेशा आभारी रहूंगा. बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम का भी धन्यवाद—जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, अनगिनत यादें मिलीं और कई तरह की प्रेरणाएं मिलीं.'

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विराट कोहली की कप्तानी में खेल चुका 2019 वर्ल्ड कप

विराट कोहली की कप्तानी में विजय शंकर 2019 वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं. विजय शंकर ने लिखा, 'भारत के लिए खेलना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान रहा. नागपुर में भारत के 500वें वनडे मैच का आखिरी ओवर फेंकना, और 2019 वर्ल्ड कप में मेरी पहली गेंद पर मिला पहला विकेट, ये ऐसे पल हैं जिन्हें मैं हमेशा अपने दिल में संजोकर रखूंगा.'

मेरी आईपीएल टीमों का शुक्रिया

अपनी आईपीएल टीमों का धन्यवाद देते हुए विजय शंकर ने लिखा, 'मेरी आईपीएल टीमों गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपरकिंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आप सबका खास शुक्रिया. हर तरफ से मिले अनुभव और सीख ने ही मुझे आज वो बनाया है जो मैं हूं. तमिलानडु क्रिकेट एसोसिएशन अंडर 13, 15, 17, 19, 22, 25 और आखिर में, सीनियर पुरुषों की टीम - मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा यहीं बिताया है. हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए आप सबका शुक्रिया.'

त्रिपुरा टीम का शुक्रिया

विजय शंकर ने अपनी कप्तानी में तमिलनाडु को विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब दिलाया था. वह कुछ समय के लिए त्रिपुरा टीम की तरफ से भी खेले थे. उन्होंने इस टीम का भी शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा, 'त्रिपुरा टीम का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अपने सपने को कुछ और समय तक जारी रखने का मौका दिया.'

सपोर्ट स्टाफ का धन्यवाद

विजय शंकर ने तमिलनाडु प्रीमियर लीग में अपनी टीमों सीएसजी, आईडीटीटी और एसएसआई टीएन का भी शुक्रिया अदा किया. इसके अलावा, उन्होंने इंडियन बैंक, आईसीएफ, इंडिया सीमेंट्स, और टेक सॉल्यूशन का भी आभार जताया. विजय शंकर ने अपने सफर में साथ काम करने वाले हर कोच, सपोर्ट स्टाफ, फिजियो, ट्रेनर, मेंटर और मेंटल कंडीशनिंग कोच, ग्राउंड्समैन, मीडिया, न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर, और हर उस इंसान का शुक्रिया कहा जिसने उनकी बेहतरी के लिए कुछ भी किया.

क्रिकेट ही मेरी जिंदगी

अंत में विजय शंकर ने लिखा, 'मेरे परिवार और दोस्तों के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन मुश्किल और अच्छे, हर दौर में मेरे साथ खड़े रहने के लिए उनका शुक्रिया. मुझे बहुत ज्यादा नफरत और नकारात्मकता का सामना करना पड़ा. मैं इस मौके का फायदा उठाकर आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उन बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने का फैसला किया. अगर मैं ऐसा कर सकता हूं, तो कोई भी कर सकता है. सकारात्मक सोचें और कड़ी मेहनत करें. क्रिकेट ने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है. क्रिकेट ही मेरी जिंदगी है. शुक्रगुजार और धन्य महसूस कर रहा हूं, आपका 3डी क्रिकेटर, विजय शंकर.'

आईपीएल का खिताब जीता

35 साल के विजय शंकर ने भारतीय टीम के लिए 12 वनडे और 9 टी20 मैच खेले. वनडे में उनके नाम 223 रन और 4 विकेट हैं, जबकि टी20 में 4 पारियों में 101 रन और 5 विकेट हैं. आईपीएल में विजय शंकर ने 2014 से 2025 के बीच सीएसके, हैदराबाद, डीसी और जीटी का हिस्सा रहते हुए कुल 78 मैच खेले. 7 अर्धशतक लगाते हुए 1,233 रन बनाने के अलावा उन्होंने 9 विकेट लिए. विजय शंकर 2022 में आईपीएल का खिताब जीतने वाली गुजरात टाइटंस (GT) का हिस्सा थे.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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