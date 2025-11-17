Advertisement
trendingNow13006919
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK: हैंडशेक विवाद में नया टिस्ट... भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने आखिर मिला ही लिया 'हाथ', ये नजारा देख दुनिया हैरान

India-Pakistan Handshake Controversy: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया था. इसपर काफी बवाल भी मचा था. रविवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर दुनियाभर के फैंस हैरान हैं. श्रीलंका में चल रहे ब्लाइंड महिला टी20 टूर्नामेंट में मैच खत्म होने के बाद भारत-पाक के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 17, 2025, 09:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

india and pakistan blind women team shake hands after match
india and pakistan blind women team shake hands after match

India-Pakistan Handshake Controversy: हाल ही में हुए एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को तीन बार पटखनी दी थी, लेकिन मैच खत्म होने के बाद पाक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. सूर्या एंड कंपनी के इस फैसले से पड़ोसी मुल्क में खूब मिर्ची लगी थी, लेकिन भारत के करोड़ों फैंस टीम इंडिया के साथ खड़े थे. एशिया कप 2025 में शुरू हुए इस हैंडशेक विवाद में एक नया ट्विस्ट आया है. जी हां, रविवार (16 नवंबर) को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बाद जो नजारा देखने को मिला, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है.

श्रीलंका में चल रहे ब्लाइंड महिला टी20 टूर्नामेंट में रविवार को भारत का सामना पाकिस्तान से हुआ. ऐसी उम्मीद थी कि भारतीय महिला टीम भी पुरुष खिलाड़ियों की राह पर चलेगी और पाक टीम से हाथ नहीं मिलाएगी. टॉस के दौरान तो ऐसा ही हुआ, लेकिन मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, जिसे देखकर सब हैरान रह गए. 

भारत-पाक टीम ने मिलाया 'हाथ'

रिपोर्ट के मुताबिक भारत-पाकिस्तान ब्लाइंड महिला टीम के सभी खिलाड़ी मैच से पहले एक ही बस में बैठकर स्टेडियम भी पहुंचे थे. मैच के बाद जब दोनों टीमों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो फैंस हैरान हो गए और ये नजारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इसपर अलग-अलग रिएक्शन दिए हैं. कुछ लोग इसे 'स्पिरिट ऑफ द गेम' बता रहे हैं, वहीं कुछ फैंस सवाल खड़े कर रहे हैं. हालांकि, बीसीसीआई ने इस मामले पर अभी तक कुछ नहीं कहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा 

ये तो हो गई हैंडशेक विवाद की बात. मैच की बात करें तो भारत की ब्लाइंड महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान टीम को 8 विकेट से हरा दिया.  कटुनायके में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान की ब्लाइंड महिला टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 135 रन बना सकी. टीम इंडिया ने महज 10.2 ओवरों में दो विकेट खोकर इस लक्ष्य का पीछा कर लिया.

ये भी पढ़ें: इस साउथ अफ्रीका को India-A भी हरा देती... पुजारा ने लगाई टीम इंडिया की क्लास, गंभीर को चुभेगी ये बात

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

India vs Pakistan

Trending news

दिल्ली कार धमाके की जिम्मेदारी किसने ली है? जांच में मिला ये 'सॉलिड' कनेक्शन
Delhi blast
दिल्ली कार धमाके की जिम्मेदारी किसने ली है? जांच में मिला ये 'सॉलिड' कनेक्शन
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?