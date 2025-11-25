T20 World Cup 2026 Schedule: हो गया बड़ा ऐलान... इस दिन भिड़ेगा भारत-पाकिस्तान, यहां देखें वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल

T20 World Cup 2026: अगले साल भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बड़ा ऐलान हो गया है. आईसीसी ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमें और ग्रुप्स की घोषणा कर दी है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों टीम को एक ही ग्रुप में रखा गया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी. इन टीमों को चार ग्रुप्स में बांटा गया है. भारत के ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया है.

वर्ल्ड कप में फिर भारत-पाकिस्तान की टक्कर

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड, नामीबिया

ग्रुप बी: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ज़िम्बाब्वे, ओमान

ग्रुप सी: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली

ग्रुप डी: न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफ़ग़ानिस्तान, कनाडा, यूएई

कब है भारत के मुकाबले?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया अपने सफर की शुरुआत 7 फरवरी को USA के खिलाफ मैच से करेगी. ये मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा. इसके बाद 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया से टक्कर होगी. 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा. टीम इंडिया अपने ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच 18 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी.

कहां खेले जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी मुकाबले भारत और श्रीलंका में आयोजित किए जाएंगे. मेगा इवेंट के लिए 8 मैदानों को चुना गया है. भारत में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम, कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम, चेन्नई का चेपॉक स्टेडियम, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबले खेले जाएंगे. वहीं श्रीलंका के भी 3 मैदानों पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच खेले जाएंगे.