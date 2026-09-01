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India vs Afghanistan: बुमराह-सैमसन की टी20 टीम में वापसी, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India vs Afghanistan T20I: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए अपनी मजबूत टीम का ऐलान कर दिया है. इसमें जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन की वापसी हुई है. जानें पूरी टीम और मैचों का शेड्यूल.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 01, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:17 PM IST
India vs Afghanistan: बुमराह-सैमसन की टी20 टीम में वापसी, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान
Image Credit: ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन. Photo Credit: BCCI/AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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