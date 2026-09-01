India vs Afghanistan: बुमराह-सैमसन की टी20 टीम में वापसी, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India vs Afghanistan T20I: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए अपनी लगभग सबसे मजबूत टीम की घोषणा कर दी है. इस सीरीज के सभी मुकाबले नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे. टीम की कमान स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी. सबसे खास बात अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी है, जिन्होंने अपना आखिरी टी20 मुकाबला इस साल मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में खेला था. उनके साथ ही विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को भी टीम में शामिल किया गया है. सैमसन को इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में जगह नहीं मिली थी. अब वह ईशान किशन के साथ टीम के दो प्रमुख विकेटकीपरों में से एक होंगे.