India vs Afghanistan: बुमराह-सैमसन की टी20 टीम में वापसी, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

India vs Afghanistan T20I: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए अपनी लगभग सबसे मजबूत टीम की घोषणा कर दी है. इस सीरीज के सभी मुकाबले नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे. टीम की कमान स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी. सबसे खास बात अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी है, जिन्होंने अपना आखिरी टी20 मुकाबला इस साल मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में खेला था. उनके साथ ही विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को भी टीम में शामिल किया गया है. सैमसन को इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में जगह नहीं मिली थी. अब वह ईशान किशन के साथ टीम के दो प्रमुख विकेटकीपरों में से एक होंगे.
संजू सैमसन की वापसी के साथ ही हालिया जिम्बाब्वे दौरे की टीम से इस बार कुल आठ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है. जिम्बाब्वे दौरे से बाहर होने वाले खिलाड़ियों में रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, प्रभसिमरन सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव और अशोक शर्मा शामिल हैं.
टीम के गेंदबाजी आक्रमण को काफी मजबूत बनाया गया है, जो काफी हद तक पिछले इंग्लैंड दौरे जैसा ही दिखाई दे रहा है. हालांकि, इंग्लैंड दौरे पर टीम का हिस्सा रहे शेडगे, प्रिंस और प्रसिद्ध कृष्णा को इस बार अफगानिस्तान सीरीज की टीम में जगह नहीं दी गई है. टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ-साथ अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती भी आक्रमण की कमान संभालेंगे. इसके अलावा हर्षित राणा को भी टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनका खेलना पूरी तरह उनकी फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करेगा.
India’s squad for Afghanistan T20I series announced. #TeamIndia will play three T20Is against Afghanistan at New Delhi, beginning September 13.#AFGvIND pic.twitter.com/UqTUeZyHz8
— BCCI (@BCCI) September 1, 2026
हर्षित राणा और बुमराह के अलावा टीम के दो अन्य खिलाड़ियों- नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर को भी इस स्क्वॉड का हिस्सा बनाया गया है. हालांकि, इन दोनों ऑलराउंडरों की मैदान पर भागीदारी पूरी तरह से फिटनेस क्लीयरेंस मिलने के बाद ही तय की जाएगी.
भारत और अफगानिस्तान के बीच यह रोमांचक सीरीज कुल तीन मैचों की होगी. आधिकारिक तौर पर इस सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान कर रहा है, लेकिन इसके सभी मुकाबले नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. मैचों का आयोजन क्रमशः 13, 15 और 17 सितंबर 2026 को शाम 7:00 बजे से किया जाएगा.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा* (* खिलाड़ियों का खेलना फिटनेस टेस्ट पास करने के अधीन है).