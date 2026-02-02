T20 वर्ल्ड कप 2026: भारत ने किया वॉर्मअप मैच के लिए स्क्वॉड का ऐलान, जानें किसके हाथों में टीम की बागडोर

T20 वर्ल्ड कप 2026: टी20 वर्ल्ड कप से पहले बीसीसीआई ने वॉर्मअप मैचों के लिए इंडिया ए के स्क्वॉड की घोषणा की है. टीम की कमान न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में चुने गए आयुष बदोनी के हाथों में सौंपी है.गौरतलब है कि टीम में कई हैरान करने वाले चेहरे हैं. कई युवा खिलाड़ी हैं, तो कई टीम इंडिया के मुख्य खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है. बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में ना खेल पाने वाले खिलाड़ी तिलक वर्मा को भी इस स्क्वॉड में रखा गया. उनके अलावा 5 टी20 मैचों में टीम इंडिया की ओर से खेलने वाले रवि बिश्नोई को भी इस स्क्वॉड में रखा गया है. वहीं, रियान पराग भी इस टीम का हिस्सा हैं और उनके साथ खलील अहमद जैसे गेंदबाज भी शामिल हैं. बता दें कि भारत को नामिबिया और यूएसए के खिलाफ वॉर्म अप मैच खेलना है.

आयुष बदोनी को कमान

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई वनडे सीरीज के लिए आयुष बदोनी को आखिरी के 2 मैचों में टीम इंडिया में रखा गया था. अचानक आयुष की टीम में एंट्री ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे, हालांकि, उन्हें एक भी मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला और वह सिर्फ बेंच पर बैठे रह गए. ऐसे में विश्व कप से पहले उन्हें इंडिया ए टीम की कमान सौंपना उनके लिए बड़ा मौका होगा. देखना दिलचस्प रहेगा बतौर कप्तान और बतौर प्लेयर बदोनी का प्रदर्शन कैसा रहता है.

मयंक, तिलक, बिश्नोई भी टीम में

मयंक यादव की लंबे समय के बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है. करियर की शुरुआत से ही चोट की वजह से वह हमेशा परेशान रहे हैं और अब टीम में उन्हें जगह मिलना एक बड़ा मौका हो सकता है. साथ ही रियान पराग को भी टीम में रखा गया है और वॉशिंगटन सुंदर के चोट के चलते पराग अपने प्रदर्शन के दम पर उनके रिप्लेसमेंट बन सकते हैं. साथ ही टीम इंडिया के लिए टी20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी करने वाले रवि बिश्नोई को भी इंडिया ए के स्क्वॉड में रखा गया है.

इंडिया ए स्क्वॉड वॉर्म अप मैच

आयुष बदोनी (कप्तान), नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, एन जगदीशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, रियान पराग, मानव सुथार, अशोक शर्मा, उरविल पटेल (विकेटकीपर), गुरजपनीत सिंह,विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, खलील अहमद और मयंक यादव.

