Advertisement
trendingNow12980632
Hindi Newsक्रिकेट

'मुझे नहीं लगता हम...', भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल को लेकर कंगारू खेमे में खलबली! हेड कोच के माथे पर दिखी सिकन

Women's World Cup Semi Final: मेजबान भारत के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम की हेड कोच शेली निटश्के ने कहा है कि उनकी टीम भारत की मजबूत बल्लेबाजी से चौकस है. उन्होंने यह भी बताया कि कप्तान एलीसा हीली को खिलाने का फैसला मैच से ऐन पहले लिया जाएगा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 29, 2025, 10:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मुझे नहीं लगता हम...', भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल को लेकर कंगारू खेमे में खलबली! हेड कोच के माथे पर दिखी सिकन

Shelley Nitschke Statement: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल का मंच तैयार है. अब से कुछ घंटे में दोनों टीमों के बीच फाइनल का टिकट काटने की लड़ाई होगी. जीतने वाली टीम साउथ अफ्रीका से खिताबी जंग में आमने-सामने होगी, जिसने इंग्लैंड को रौंदकर फाइनल में जगह बनाई. भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया की हेड कोच ने कहा है कि मुकाबला जोरदार होने वाला है. उनका कहना है कि भारत को हल्के में नहीं ले सकते.

भारत को हल्के में नहीं ले रहा ऑस्ट्रेलिया

शेली निटश्के ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक कड़ी टक्कर की उम्मीद कर रहा है और भारत की बल्लेबाजी की गहराई को देखते हुए कोई भ्रम नहीं है. भारत की बल्लेबाज प्रतिका रावल टखने की चोट के कारण बाहर हैं, लेकिन उनकी जगह शेफाली वर्मा को टीम में बुलाया गया है. शेफाली की स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग करने की उम्मीद है. निटश्के ने कहा, 'हम एक कड़े मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है. यहां के हालात बहुत अच्छे हैं और हर हाल में भारी संख्या में दर्शक होंगे.'

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा, 'मैं जानती हूं कि भारत के पास सचमुच एक मजबूत बल्लेबाजी क्रम है. वे हम पर सब कुछ झोंक देंगे, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उनके लिए तैयार हैं और अब उनकी बल्लेबाजी में भी काफी गहराई है.' हेड कोच के इस बयान से साफ है कि 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई खेमे में सेमीफाइनल को लेकर प्लानिंग चल रही है.

'सेमीफाइनल किसी का भी खेल'

टूर्नामेंट में अब तक अजेय रहने के बावजूद हेड कोच ने अपनी टीम को पसंदीदा मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि नॉकआउट मैच किसी का भी हो सकता है. निटश्के ने कहा, 'सेमीफाइनल किसी का भी खेल होता है, मुझे नहीं लगता कि हम इसमें अंडरडॉग या फेवरेट के तौर पर जा रहे हैं. यह काफी हद तक बराबरी का मैदान है. यह एक रोमांचक मैच होने वाला है और जो टीम दबाव पर काबू पाएगी, वही सफल होगी.'

बीते दो मैचों में कप्तान रहीं ताहलिया मैक्ग्रा की व्यक्तिगत फॉर्म पर (6 मैचों में 43 रन) चिंता के सवाल पर, निटश्के ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया. उन्होंने मैक्ग्रा की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि, 'वह बहुत शांत कप्तान हैं और उन्होंने इस जिम्मेदारी को कई बार निभाया है. खिलाड़ी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जवाब देते हैं. वह इस भूमिका में बहुत अच्छी तरह से कदम रखती हैं और टीम की कमान संभालती हैं.'

हीली पर सस्पेंस जारी

एलिसा हीली वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में थीं, लेकिन चोट के कारण वह पिछले दो मैच नहीं खेल पाईं. बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बाद ट्रेनिंग के दौरान उनकी पिंडली में खिंचाव आ गया था. हीली भारत के खिलाफ विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया की रिकॉर्ड जीत में अहम खिलाड़ी थीं, जहां उन्होंने 331 रन का बड़ा लक्ष्य हासिल करने में मदद की थी. हेड कोच शेली निटश्के ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीम हीली को लेकर आखिरी समय तक इंतजार करेगी. उन्होंने कहा, 'उन्होंने कल (मंगलवार) अच्छी ट्रेनिंग की. मैं उन्हें कल के मैच से पहले फैसला लेने के लिए जितना हो सके, उतना समय दूंगी.'

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

IND vs AUS Semi FinalAustralia Vs India

Trending news

तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
Guru Nanak Jayanti
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
Supreme Court News
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
Narendra Modi
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
earthquake news in hindi
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
shagun parihar
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा