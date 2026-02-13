Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटVideo: ढोल-नगाड़े और डांस... पाकिस्तान से भिड़ने श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम

Video: ढोल-नगाड़े और डांस... पाकिस्तान से भिड़ने श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम

T20 World Cup 2026 India vs Pakistan: भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अहम मैच खेलने के लिए श्रीलंका पहुंच गई. शुक्रवार (13 फरवरी) को कोलंबो में सूर्यकुमार यादव की सेना का जोरदार स्वागत हुआ.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 13, 2026, 11:27 PM IST
T20 World Cup 2026 India vs Pakistan: भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अहम मैच खेलने के लिए श्रीलंका पहुंच गई. शुक्रवार (13 फरवरी) को कोलंबो में सूर्यकुमार यादव की सेना का जोरदार स्वागत हुआ. कोच गौतम गंभीर, तेज गेंदबाज मोहम्मद, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और सुपरस्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का वीडियो सामने आया. इंडियन प्लेयर्स का एयरपोर्ट पर ट्रेडिशनल श्रीलंकाई डांस और ढोल की थाप के साथ स्वागत किया गया.

कड़ी सुरक्षा में होटल पहुंची टीम इंडिया

भारतीय टीम के कोलंबो पहुंचते ही टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले मैचों में से एक का माहौल बन गया. इस रंगीन स्वागत के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सामने आए. एयरपोर्ट से मिली तस्वीरों में भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया की अच्छी-खासी मौजूदगी के बीच जाते हुए दिखाया गया. शाम तक कोलंबो एयरपोर्ट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, जब टीम टीम होटल पहुंची.

ये भी पढ़ें: IPL 2026 के सभी 10 कैप्टन से मिलिए... नए सीजन में सिर्फ एक नया कप्तान, क्या फिर होंगे बदलाव?

दोनों टीमें टूर्नामेंट में अजेय

भारत-पाकिस्तान मैच के कन्फर्म होने से पहले हफ्तों तक कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ा था. टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमें हारी नहीं हैं, इसलिए रविवार का मैच ग्रुप ए की स्टैंडिंग तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. भारत ने अपने शुरुआती दो मुकाबलों में अमेरिका और नामीबिया को हराया. वहीं, पाकिस्तान ने नीदरलैंड और अमेरिका के खिलाफ करीबी मैच में जीत हासिल की.

 

 

ये भी पढ़ें: Explainer: जिम्बाब्वे से शर्मनाक हार, अब सुपर-8 में कैसे पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया? उलझ गया कंगारुओं का समीकरण

मैच पर बारिश का साया

भारत-पाकिस्तान मैच से पहले एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. मौसम के अनुमान के मुताबिक, रविवार को दिन में कोलंबो में गरज के साथ बारिश होने की 65 प्रतिशत संभावना है और शाम को यह संभावना घटकर लगभग 25 प्रतिशत रह जाएगी. तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. मौसम बताने वालों ने तय समय के करीब गरज के साथ बारिश की भी चेतावनी दी है, जिससे टॉस में देरी या रुकावट की संभावना बढ़ गई है.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

