गर्दन पर लगी गेंद और मौत... भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में मनाया गया शोक, काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में महिला वर्ल्ड कप के दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने जीता और बैटिंग चुनी. मुकाबले में खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे. दरअसल, दोनों टीमों के खिलाडियों ने 17 साल के ऑस्ट्रेलियाई क्लब क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की दुखद मौत पर शोक व्यक्त किया. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:08 PM IST
गर्दन पर गेंद लगने से मौत

बेन मंगलवार को मेलबर्न आउटर ईस्ट के फर्नट्री गली में ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हुए थे. वह एक टी20 मैच की तैयारी में जुटे थे. इसी बीच साइडआर्म से डाली गई एक गेंद उनकी गर्दन पर लगी. उस वक्त ऑस्टिन ने हेलमेट पहना था, लेकिन उसमें 'स्टीम गार्ड' नहीं था. चोटिल बेन को एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट और इंटेंसिव केयर पैरामेडिक्स ने मोनाश चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां बुधवार को उनका निधन हो गया. फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब की ओर से गुरुवार को बेन के निधन की खबर दी गई.

दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जताया शोक

फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब ने युवा क्रिकेटर के निधन पर दुख जताते हुए कहा, 'बेन के निधन से हम बेहद दुखी हैं. इसका असर हमारे क्रिकेट समुदाय के सभी लोगों पर पड़ेगा. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार, दोस्तों और उन सभी के साथ हैं, जो बेन को जानते थे.' BCCI ने एक पोस्ट में लिखा, 'दोनों टीमें आज 17 साल के मेलबर्न क्रिकेटर बेन ऑस्टिन को श्रद्धांजलि देने के लिए काली बांह की पट्टियां बांधे हुए हैं. मंगलवार रात को नेट पर बल्लेबाजी करते समय ऑस्टिन की दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी.'

ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. कप्तान हरमनप्रीत कौर के अलावा, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह को इस मैच में मौका दिया गया है. वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम एलिसा हीली की कप्तानी में फीबी लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनेक्स, किम गार्थ, अलाना किंग और मेगन शट्ट के साथ खेल रही है.

शेफाली वर्मा को मौका

भारतीय टीम में चोटिल प्रतिका रावल की जगह शेफाली वर्मा को मौका दिया गया है. उनके अलावा, हरलीन देओल और उमा छेत्री के स्थान पर क्रांति गौड़ और ऋचा घोष को शामिल किया गया. ऑस्ट्रेलियाई खेमे में कप्तान एलिसा हीली की वापसी के अलावा, सोफी मोलिनेक्स को जॉर्जिया वेयरहैम के स्थान पर टीम में चुना गया है.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

