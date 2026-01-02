Advertisement
trendingNow13061527
Hindi Newsक्रिकेटबवाल के बाद IPL 2026 से बाहर होंगे मुस्तफिजुर रहमान? BCCI की तरफ से आया ये बयान

'बवाल' के बाद IPL 2026 से बाहर होंगे मुस्तफिजुर रहमान? BCCI की तरफ से आया ये बयान

Mustafizur Rahman: बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 खेलेंगे या फिर बाहर हो जाएंगे? ये सवाल फिलहाल बना हुआ है. भारत में यह मांग तेज है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद मुस्तफिजुर को आईपीएल नहीं खिलाना चाहिए. इस पूरे मुद्दे पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के खेमे से बड़ी बात सामने आई है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 02, 2026, 02:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mustafizur Rahman
Mustafizur Rahman

Mustafizur Rahman: बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान इस वक्त चर्चा में हैं. आईपीएल 2025 के मिनी ऑक्शन में इस खिलाड़ी को खरीदने वाली 3 बार की आईपीएल चैंपियन टीम केकेआर यूजर्स के निशाने पर है. निशाने पर इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद भी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की टीम ने अपने साथ जोड़ा है, इसे लेकर ही केकेआर का विरोध हो रहा है. देश के कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने रहमान को टीम से बाहर करने और किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में मौका न देने की मांग की है. इस मुद्दे पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने फिलहाल कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

समाचार एजेंसी आईएएनएस ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से बताया है कि ‘बोर्ड को भारत सरकार की तरफ से आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को न खिलाए जाने संबंधी कोई निर्देश नहीं मिला है. बीसीसीआई से जुड़े एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि यह हमारे हाथ में नहीं है. हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए. हमें सरकार से इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है, जिसमें हमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में हिस्सा लेने से रोकने का आदेश दिया गया हो. अभी इस पर ज्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता.’

केकेआर ने 9.20 करोड़ में खरीदा

दरअसल, बीते 16 दिसंबर 2025 को आईपीएल 2026 के लिए नीलामी हुई थी. केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ की बड़ी राशि में खरीदा था. यह आईपीएल में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को मिली सबसे बड़ी राशि है. गौर करने वाली बात ये रही थी कि इस बार नीलामी में बांग्लादेश का एकमात्र खिलाड़ी ही सोल्ड हुआ था और वो मुस्तफिजुर ही थे, लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं के बाद आईपीएल 2026 में रहमान को मौका दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

देवकीनंदन ठाकुर भी उठा चुके हैं सवाल

कुछ दिन पहले आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने मुस्तफिजुर रहमान को साइन करने पर केकेआर और उसके को-ओनर, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों के बीच एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने से हिंदू और सनातन धर्म के मानने वाले दुखी हैं.

कौन हैं मुस्तफिजुर रहमान?

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान 30 साल के हो चुके हैं. वो बांग्लादेश की मौजूदा टीम के सबसे घातक बॉलर हैं. 2016 से आईपीएल खेल रहे हैं. वो इस लीग में सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के लिए खेल चुके हैं. आईपीएल करियर के 60 मैचों में उनके नाम 65 विकेट हैं. इस गेंदबाज के पास सटीक लाइन लेंथ है. वो गति में मिश्रण करके बल्लेबाजों को फंसाते हैं. डेथ ओवरों में उनके खिलाफ रन बनाना आसान नहीं है. ये खिलाड़ी दुनिया भर की टी20 लीग में खेल चुका है और टी20 का अच्छा-खासा अनुभव भी रखता है.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026 में नहीं दिखेंगे यह 5 खूंखार बल्लेबाज, कभी अकेले के दम पर जिताते थे मैच

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Mustafizur Rahman

Trending news

ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के दस्तावेज, बिक्री से लेकर लोन में भी होगी आसानी
Online Land Records Download
ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे जमीन के दस्तावेज, बिक्री से लेकर लोन में भी होगी आसानी
'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा
MP Priyanka Chaturvedi
'महिलाओं की तस्वीरों से AI हटा रहा कपड़े' सांसद ने सरकार से ऐक्शन लेने को कहा
'पानी नहीं, जहर बंटा और...', इंदौर के दूषित पानी को लेकर राहुल गांधी ने BJP को घेरा
Indore Contaminated Water
'पानी नहीं, जहर बंटा और...', इंदौर के दूषित पानी को लेकर राहुल गांधी ने BJP को घेरा
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल
Kerala News
सोनिया गांधी तक कैसे पहुंचा सोना चुराने वाला आरोपी? केरल CM ने उठाए सवाल
कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
rahul gandhi news
कांग्रेस सरकार के ही एक सर्वे ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाई, चुनावों से पहले झटका
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
Maharashtra
'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...' सॉन्ग बजाने पर मचा बवाल, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
bengaluru news
बेंगलुरु में NIA ने कसा शिकंजा, तीन और आरोपियों के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
Mannathu Padmanabhan
कौन हैं मन्नथु पद्मनाभन? PM मोदी ने किया याद; बोले- देश उनके योगदान का रहेगा आभारी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर प्रहार, अटैच की गई PAK में बैठे आतंकी की संपत्ति
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया
Delhi riots ​​Umar Khalid
उमर खालिद का जोहरान ममदानी कनेक्शन? न्यूयॉर्क का मेयर बनते ही 'फिक्र' वाला लेटर आया