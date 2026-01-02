'बवाल' के बाद IPL 2026 से बाहर होंगे मुस्तफिजुर रहमान? BCCI की तरफ से आया ये बयान

Mustafizur Rahman: बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 खेलेंगे या फिर बाहर हो जाएंगे? ये सवाल फिलहाल बना हुआ है. भारत में यह मांग तेज है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद मुस्तफिजुर को आईपीएल नहीं खिलाना चाहिए. इस पूरे मुद्दे पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के खेमे से बड़ी बात सामने आई है.
Mustafizur Rahman: बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान इस वक्त चर्चा में हैं. आईपीएल 2025 के मिनी ऑक्शन में इस खिलाड़ी को खरीदने वाली 3 बार की आईपीएल चैंपियन टीम केकेआर यूजर्स के निशाने पर है. निशाने पर इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद भी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की टीम ने अपने साथ जोड़ा है, इसे लेकर ही केकेआर का विरोध हो रहा है. देश के कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने रहमान को टीम से बाहर करने और किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में मौका न देने की मांग की है. इस मुद्दे पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने फिलहाल कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.
समाचार एजेंसी आईएएनएस ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से बताया है कि ‘बोर्ड को भारत सरकार की तरफ से आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को न खिलाए जाने संबंधी कोई निर्देश नहीं मिला है. बीसीसीआई से जुड़े एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि यह हमारे हाथ में नहीं है. हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए. हमें सरकार से इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है, जिसमें हमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल में हिस्सा लेने से रोकने का आदेश दिया गया हो. अभी इस पर ज्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता.’
दरअसल, बीते 16 दिसंबर 2025 को आईपीएल 2026 के लिए नीलामी हुई थी. केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ की बड़ी राशि में खरीदा था. यह आईपीएल में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को मिली सबसे बड़ी राशि है. गौर करने वाली बात ये रही थी कि इस बार नीलामी में बांग्लादेश का एकमात्र खिलाड़ी ही सोल्ड हुआ था और वो मुस्तफिजुर ही थे, लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं के बाद आईपीएल 2026 में रहमान को मौका दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं.
कुछ दिन पहले आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने मुस्तफिजुर रहमान को साइन करने पर केकेआर और उसके को-ओनर, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों के बीच एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने से हिंदू और सनातन धर्म के मानने वाले दुखी हैं.
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान 30 साल के हो चुके हैं. वो बांग्लादेश की मौजूदा टीम के सबसे घातक बॉलर हैं. 2016 से आईपीएल खेल रहे हैं. वो इस लीग में सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के लिए खेल चुके हैं. आईपीएल करियर के 60 मैचों में उनके नाम 65 विकेट हैं. इस गेंदबाज के पास सटीक लाइन लेंथ है. वो गति में मिश्रण करके बल्लेबाजों को फंसाते हैं. डेथ ओवरों में उनके खिलाफ रन बनाना आसान नहीं है. ये खिलाड़ी दुनिया भर की टी20 लीग में खेल चुका है और टी20 का अच्छा-खासा अनुभव भी रखता है.
