एक तरफ सीरीज पक्की, दूसरी तरफ बांग्लादेश से बात अटकी; क्या है बीसीसीआई का प्लान?

India tour of Bangladesh: भारत-अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. अफगान टीम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टीम इंडिया की मेजबानी करेगी. यह पहला मौका है जब भारतीय क्रिकेट टीम अपने ही देश में किसी दूसरे देश की मेजबानी में खेलेगी. अफगान टीम से सीरीज तय होने के बाद अब सबकी नजर बांग्लादेश पर है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) प्रस्तावित बांग्लादेश दौरे के लिए सरकार की औपचारिक मंजूरी का इंतजार कर रहा है.
बीसीसीआई के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि यह दौरा सरकार की अनुमति मिलने के बाद ही आगे बढ़ेगा और इस संबंध में भारतीय उच्चायोग के साथ बातचीत चल रही है. सूत्र के अनुसार, चर्चाएं जारी हैं लेकिन अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा.
बीसीसीआई सूत्र का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के साथ उनके संबंध अब स्थिर और ठीक हैं. बोर्ड फिलहाल दौरे के लिए सरकार के संकेत का इंतजार कर रहा है. हालांकि, इस सीरीज के लिए अभी तक कोई समय (विंडो) तय नहीं की गई है, लेकिन अगर सरकार हरी झंडी देती है, तो इसके लिए शेड्यूल में जगह बनाई जाएगी.
यह घटनाक्रम इस साल की शुरुआत में भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों में आए तनाव के बाद हो रहा है. विवाद तब शुरू हुआ था जब जनवरी में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के बीच बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को अपने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया था. मुस्तफिजुर को दिसंबर 2025 की नीलामी में KKR ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था और वे उस साल चुने गए एकमात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी थे.
बीसीसीआई के इस कदम पर बांग्लादेश में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी. कुछ ही दिनों के भीतर BCB ने सुरक्षा चिंताओं और अपनी सरकार की सलाह का हवाला देते हुए फैसला किया कि उनकी राष्ट्रीय टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी. बोर्ड ने ICC से बांग्लादेश के मैचों को भारत से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया था, जिसे आईसीसी ने स्वीकार नहीं किया.
अप्रैल में तत्कालीन अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल की अध्यक्षता में ढाका में एक बैठक हुई जिसमें भारत के साथ संबंधों पर चर्चा की गई. BCB ने बताया कि उन्होंने नियमित संचार के तहत भारतीय बोर्ड को एक ईमेल भेजा है. इस पत्र में सितंबर में भारतीय टीम के प्रस्तावित बांग्लादेश दौरे, बांग्लादेश महिला टीम के भारत दौरे और दोनों बोर्डों के बीच सहयोग के अन्य अवसरों पर चर्चा की गई है.