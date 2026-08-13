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एक तरफ सीरीज पक्की, दूसरी तरफ बांग्लादेश से बात अटकी; क्या है बीसीसीआई का प्लान?

India tour of Bangladesh: बीसीसीआई भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बांग्लादेश दौरे के लिए भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है. भारत-बांग्लादेश क्रिकेट संबंधों और मुस्तफिजुर रहमान विवाद से जुड़े ताजा अपडेट्स यहां पढ़ें.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 13, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:30 PM IST
एक तरफ सीरीज पक्की, दूसरी तरफ बांग्लादेश से बात अटकी; क्या है बीसीसीआई का प्लान?
Image Credit: भारत बनाम बांग्लादेश मैच. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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