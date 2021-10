नई दिल्ली: क्रिकेट (Cricket) की दुनिया में ऐसी मिसाल काफी कम देखने को मिलती है जब कोई बल्लेबाज नॉट आउट करार दिए जाने के बावजूद पिच छोड़ दे. भारतीय महिला क्रिकेट टीम (India Women Cricket team) की प्लेयर पूनम राउत (Punam Raut) ने अपने फैसले से खेल भावना का मुजाहिरा पेश किया किया.

ऑस्‍ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट (Day-Night Test) के दूसरे दिन भारत की पारी के 81वें ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर सोफी मोलीनियुक्‍स (Sophie Molineux)ने चौथी गेंद पर पूनम राउत (Punam Raut) को फेंकी. बॉल बल्ले के किनारे को छूते हूए विकेटकीपर एलिसा हीली (Alyssa Healy) के दस्तानों में पहुंच गई.

ऑस्‍ट्रेलिया (Australia) की अपील पर फील्ड अंपायर ने अपना सिर 'न' में हिलाते हुए पूनम राउत (Punam Raut) को नॉटआउट करार दिया. मगर कंगारू फील्‍डर्स समेत सभी ये देखकर हैरान रह गए कि पूनम पवेलियन की तरफ वापस लौट गईं. इस भारतीय महिला बैटर ने 165 गेंदों में 36 रन बनाए और स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 102 रन की अहम पार्टनरशिप की.

गौर करने वाली बात ये है कि इस मैच में डीआरएस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है इस लिए पूनम राउत (Punam Raut) साफ तौर पर बच सकती थीं, लेकिन उन्हें ये अहसास हो गया था कि बॉल बल्ले से लग चुकी है. ऑस्‍ट्रेलियाई फील्डर बेथ मूनी उस वक्त माइक्रोफोन के जरिए कमेंटेटर्स से बातचीत की. मूनी ने कहा कि उन्‍हें ये नहीं पता कि राउत का बल्‍ला लगा था या नहीं.

