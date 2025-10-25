Rohit Sharma: सिडनी में बजा रोहित शर्मा के नाम का डंका, ऐतिहासिक शतक के बाद जीते ये 2 बड़े अवॉर्ड

Rohit Sharma: रोहित शर्मा इस वक्त चर्चा में है. वजह है उनका सिडनी वनडे में आया दमदार शतक. सिडनी में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे यानी आखिरी मुकाबले में रोहित शर्मा ने 121 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली और टीम इंडिया को एकतरफा अंदाज में जीत दिलाई. यह रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का 50वां शतक रहा, जिसके दम पर उन्होंने इतिहास भी रचा. रोहित ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर वनडे में सबसे ज्यादा 5 शतक ठोकने वाले विदेशी खिलाड़ी भी बने हैं. ये कमाल सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे दिग्गज भी नहीं कर पाए.

रोहित ने मुकाबले में ठोके 13 चौके 3 छक्के

रोहित शर्मा ने सिडनी में खेले गए आखिरी वनडे में 125 बॉल पर 121 रन किए, जिसमें 13 चौके और 3 तूफानी छक्के थे. उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर 168 रनों की साझेदारी की. लिहाजा टीम इंडिया ने 9 विकेट से यह मैच जीत लिया. ऑस्ट्रेलिया ने मेन इन ब्लू के सामने 237 रनों का टारगेट सेट किया था, जिसे रोहित-विराट की शानदार पारियों के दम पर भारत ने 38.3 ओवरों में एक विकेट खोलकर आसानी से हासिल कर लिया.

रोहित शर्मा ने जीते ये 2 अवॉर्ड

सिडनी वनडे में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे रोहित शर्मा को ऐतिहासिक शतक के लिए 2 खास अवॉर्ड दिए. पहला ये कि वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, दूसरा ये कि वो पूरी सीरीज के भी हीरो बने. मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी रोहित के खाते में गया.

सीरीज में रोहित के नाम की रही धूम

रोहित शर्मा ने इस सीरीज में सभी बल्लेबाजों से ज्यादा रन जोड़े. पहले वनडे में वो 14 बॉल पर 8 रन बना पाए थे. फिर दूसरे मुकाबले में 97 बॉल पर 73 रन कूटे. फिर तीसरे वनडे में 121 रनों की यादगार पारी खेली. इन तीनों पारियों को मिलाकर उन्होंने 101 की औसत से कुल 202 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक फिफ्टी शामिल रही. रोहित के बाद दूसरे नंबर पर मैथ्यू शॉर्ट रहे, जिन्होंने 3 मैचों में 112 रन बनाए.

