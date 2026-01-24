Advertisement
trendingNow13085174
Hindi Newsक्रिकेटU19 World Cup: न्यूजीलैंड को रौंदकर भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक, अब पाकिस्तान से बदला लेने की बारी, कब है मुकाबला?

U19 World Cup: न्यूजीलैंड को रौंदकर भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक, अब पाकिस्तान से बदला लेने की बारी, कब है मुकाबला?

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया जीत की पटरी पर सवार है. शनिवार को भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई. इससे पहले आयुष म्हात्रे की टीम ने अमेरिका और बांग्लादेश को रौंदा था. भारत ने सुपर सिक्स ग्रुप 2 में जगह बनाई है, जहां उसका 27 जनवरी को जिम्बाब्वे से सामना होगा। इसके बाद टीम इंडिया 1 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच खेलेगी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

U19 WC 2026: न्यूजीलैंड को रौंदकर भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक
U19 WC 2026: न्यूजीलैंड को रौंदकर भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया जीत की पटरी पर सवार है. शनिवार को भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई. इससे पहले आयुष म्हात्रे की टीम ने अमेरिका और बांग्लादेश को रौंदा था. भारत ने सुपर सिक्स ग्रुप 2 में जगह बनाई है, जहां उसका 27 जनवरी को जिम्बाब्वे से सामना होगा. इसके बाद टीम इंडिया 1 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच खेलेगी. कुछ दिनों पहले जब अंडर-10 एशिया कप के फाइनल में दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, तब पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह हराया था. आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी उस शर्मनाक हार का बदला लेना चाहेंगे.

शनिवार को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए बारिश से प्रभावित मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम 36.2 ओवरों में महज 135 रन पर सिमट गई. कीवी टीम ने 2.2 ओवर में ह्यूगो बोग का विकेट गंवाया। उस समय तक टीम 5 ही रन बना सकी थी. पांचवें ओवर में कप्तान टॉम जोन्स (2) भी चलते बने. टीम ने 7.1 ओवरों के खेल तक 17 के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट भी गंवा दिया था. इसी बीच बारिश ने दस्तक दी.

जब खेल फिर से शुरू हुआ, तो मुकाबले को 37-37 ओवरों का कर दिया गया था, लेकिन 22 के स्कोर तक न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई.
यहां से जसकरण संधू ने जैकब कॉटर के साथ 62 गेंदों में 37 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. जैकब कॉटर 47 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में 2 चौके शामिल थे. सेल्विन संजय ने कैलम सैमसन के साथ आठवें विकेट के लिए 53 रन जुटाकर टीम को 100 के पार पहुंचाया. सैमसन ने नाबाद 37 रन जुटाए, जबकि संजय ने 28 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

तेज गेंदबाज आरएस अंबरीश के आगे कीवी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए. अंबरीश ने 8 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट चटकाए. उनके साथी गेंदबाज हेनिल पटेल ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट हासिल किया. खिलन पटेल, मोहम्मद एनान और कनिष्क चौहान ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

आयुष म्हात्रे ने जड़ा धमाकेदार अर्धशतक

भारत को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर जीत के लिए 130 रन का टारगेट मिला, जिसे टीम इंडिया ने 13.3 ओवरों में हासिल कर लिया. न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कप्तान आयुष म्हात्रे ने की. पहली गेंद से ही उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया और महज 24 गेंदों पर अर्धशतक ठोका. इसके साथ ही आयुष म्हात्रे ने ऐसा कारनामा किया, जिसका इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे थे. दूसरे विकेट के लिए वैभव-आयुष के बीच 39 गेंदों पर 76 रनों की तूफानी पार्टनरशिप हुई.

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

U19 World Cup

Trending news

क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
weather update
क्या बारिश डालेगी रिपब्लिक डे परेड में खलल? 25-26 जनवरी के मौसम को लेकर IMD का अपडेट
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?