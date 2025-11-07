भारत ने 2 महीने में पांचवीं बार पाकिस्तान को पीटा, रॉबिन उथप्पा-दिनेश कार्तिक ने मचाया गदर, छा गए स्टुअर्ट बिन्नी

India vs Pakistan Hong Kong Sixes 2025 : भारत ने हांगकांग सिक्सेस 2025 के पहले मैच में पाकिस्तान को हराकर जीत के साथ शुरुआत की है. मॉन्ग कोक के मिशन रोड ग्राउंड पर उसने चीर-प्रतिद्वंद्वी टीम को डकवर्थ एंड लुईस मेथड (डीएलएस मेथड) के आधार पर 2 रन से हरा दिया. 6 ओवरों वाले इस मैच में भारत ने 4 विकेट पर 86 रन बनाए. जवाब में जब पाकिस्तान ने 3 ओवरों में 1 विकेट पर 41 रन बना लिए थे तो बारिश आ गई. इसके बाद उसे विजेता घोषित कर दिया गया. इस तरह भारत ने दो महीने के अंदर पाकिस्तान को क्रिकेट मैदान पर पांचवीं बार हराया है. उसने एशिया कप में लगातार तीन जीत के बाद महिला वर्ल्ड कप में पिछले महीने उसे पराजित किया था.

उथप्पा-कार्तिक की तूफानी बैटिंग

भारत के लिए ओपनिंग करने उतरे रॉबिन उथप्पा और भरत चिपली ने टीम को जोदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने 15 गेंदों पर 42 रन की साझेदारी कर ली. चिपली 13 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने दो चौके और दो छक्के लगाए. उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए स्टुअर्ट बिन्नी 2 गेंद पर 4 रन ही बनाकर आउट हो गए. यहां से उथप्पा को कप्तान दिनेश कार्तिक का साथ मिला. दोनों ने 12 गेंदों पर 27 रन जोड़े. उथप्पा 11 गेदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 254.55 का रहा. कार्तिक ने 6 गेंदों पर नाबाद 17 रन बनाए.

बिन्नी की घातक गेंदबाजी

पाकिस्तान ने इसके बाद आक्रामक शुरुआत की और 3 ओवरों में 1 विकेट पर 41 रन बना लिए. ख्वाजा नफाय 9 गेंद पर 18 रन और अब्दुल समद 6 गेंद पर 16 रन बनाकर नाबाद थे तो बारिश आ गई. इसके बाद खेल नहीं हो सका. माज सदाकत 3 गेंद पर 7 रन बनाकर आउट हुए. उन्हें स्टुअर्ट बिन्नी ने कार्तिक के हाथों कैच कराया. बिन्नी ने 1 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए. यह इस टूर्नामेंट के लिहाज से शानदार बॉलिंग कही जा सकती है. इस तरह के मैच में गेंदबाजों को एक ओवर में कम से कम 13-14 रन लग जाते हैं. अब भारत का दूसरा मुकाबला कुवैत से 8 नवंबर को भारतीय समयानुसार सुबह 6:40 बजे होगा.

हांगकांग सिक्सेस के ग्रुप

पूल ए - दक्षिण अफ्रीका, अफ़ग़ानिस्तान, नेपाल.

पूल बी - ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएई.

पूल सी - भारत, पाकिस्तान, कुवैत.

पूल डी - श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग.

हांगकांग सिक्सेस के लिए भारतीय टीम

हांगकांग सिक्सेस के लिए भारतीय टीम की टीम की बात करें तो , पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक टीम की कप्तानी करेंगे. उनके अलावा स्टुअर्ट बिन्नी, रॉबिन उथप्पा, शाहबाज नदीम, प्रियांक पांचाल और भरत चिपली भी टीम में शामिल हैं.

टूर्नामेंट का फॉर्मेट

हर टीम में 6 खिलाड़ी होंगे और उन्हें खेलने के लिए 6 ओवर मिलेंगे. इस तरह कुल मैच 12 ओवरों का होगा. एक टीम के 6 में से 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं. विकेटकीपर को गेंदबाजी की अनुमति नहीं है. इनमें से 4 खिलाड़ी 1-1 ओवर फेंक सकते हैं. 1 खिलाड़ी 2 ओवर डालेगा, लेकिन उसके दोनों ओवर लगातार नहीं हो सकते (बीच में गैप होना चाहिए). बल्लेबाजी की बात करें अगर कोई बल्लेबाज 50 रन बना लेता है, तो उसे 'not out' रहते हुए रिटायर होना पड़ेगा यानी वह 50 से ज्यादा नहीं खेल सकता, जब तक टीम के दूसरे बल्लेबाज आउट न हो जाएं.

आखिरी बल्लेबाज कर सकता है बैटिंग

अगर टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाएं(सिवाय आखिरी जोड़ी के), तो यह खिलाड़ी वापस आकर खेल सकता है. अगर टीम के 5 विकेट गिर जाते हैं और ओवर अभी बाकी हैं,तो आखिरी बल्लेबाज अकेला खेलता रहेगा. उसका जो साथी (5वां आउट हुआ खिलाड़ी) है, वो सिर्फ रनर बनकर दौड़ेगा. आखिरी बल्लेबाज को हमेशा स्ट्राइक पर रहना होगा. अगर उसका रनर आउट हो गया (या फील्ड में बाधा डाली), तो उसे भी आउट माना जाएगा. जब छठा विकेट गिर जाएगा, तो पारी खत्म मानी जाएगी.