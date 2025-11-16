पाकिस्तान फिर हुआ बेइज्जत... भारतीय टीम ने लगाया जीत का पंच, सेमीफाइनल का मिला टिकट

IND vs PAK: महिला टी20 विश्व कप ब्लाइंड क्रिकेट के छठे दिन कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. कोलंबो के बीओआई मैदान पर एक बार फिर पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. भारत चार शानदार जीत के बाद अपराजित रहा और पाकिस्तान को मात देकर जीत का पंच लगाया. वहीं, पाकिस्तान का यह उसका दूसरा मैच था, श्रीलंका पर 200+ रनों की विशाल जीत के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरा.

पाकिस्तान ने बनाए 135 रन

पाकिस्तान ने कुल 135/8 का स्कोर बनाया, जिसमें मुख्य रूप से बी3 मेहरीन अली की 57 गेंदों पर खेली गई 66 रनों की शानदार पारी शामिल थी. मेहरीन की पारी उस मुश्किल समय पर आई जब भारत की शानदार फील्डिंग और कसी हुई गेंदबाजी के चलते पाकिस्तान ने महज 23 के स्कोर पर अपना टॉप ऑर्डर खो दिया था. ईशा फैजल के संक्षिप्त योगदान, जिन्होंने 6 रन जोड़े, इससे पहले कि बी3 बुशरा अशरफ ने 38 गेंदों पर 44 रन बनाकर मैच में जान डाली थी.

पाकिस्तान के 7 रन आउट

भारतीय टीम की फील्डिंग ने पाकिस्तान की पारी को बार-बार बाधित किया, जिसके चलते पाकिस्तान के सात बल्लेबाज रन आउट हुए. 15 अतिरिक्त रनों के साथ अपने कुल स्कोर को बढ़ाते हुए, पाकिस्तान ने बचाव योग्य 135/8 पर समाप्त किया. हालांकि पारी मेहरीन और बुशरा के योगदान पर काफी हद तक निर्भर रही. भारत की तरफ से कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली.

विस्फोटक अंदाज में दिखा भारत

136 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम विस्फोटक इरादे के साथ मैदान में उतरी. कप्तान दीपिका टीसी ने महज 21 गेंदों पर 45 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया और 214.29 की औसत से रन बनाए. उनके निडर स्ट्रोक प्ले और क्लीन हिटिंग ने बीओआई ग्राउंड्स में जोश भर दिया, जिससे भारत को पूरी तरह नियंत्रण मिल गया, लेकिन एक तेज रन आउट ने उनकी धमाकेदार पारी का अंत कर दिया. यह गति निर्बाध रूप से जारी रही जब अनेखा देवी ने 34 गेंदों पर नाबाद 64 रनों की शानदार पारी खेली और एकतरफा अंदाज में जीत टीम इंडिया की झोली में डाल दी.