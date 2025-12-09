IND vs SA: हार्दिक पांड्या का धमाका... बुमराह का अनोखा 'शतक', कटक में भारत ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से रौंदा

India vs South Africa 1st T20I: भारत ने कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को 101 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. भारत की तरफ से इस मैच में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शानदार प्रदर्शन किया. मुश्किल समय में बैटिंग करने उतरे हार्दिक ने ना सिर्फ टीम को संभाला, बल्कि काउंटर अटैकिंग पारी खेलकर भारत को 175 रनों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम महज 74 रनों पर ऑलआउट हो गई.

भारत की तरफ से गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में ही कमाल किया और साउथ अफ्रीका के स्टार ओपनर क्विंटन डी कॉक को शून्य पर आउट किया. अगले ओवर में उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को भी पवेलियन भेजकर प्रोटियाज को डबल झटका दिया. इसके बाद तो साउथ अफ्रीकी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम 74 रनों पर ढेर हो गई. कटक में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये T20I में पहली जीत है. इससे पहले दो मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा था.