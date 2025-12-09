Advertisement
IND vs SA: हार्दिक पांड्या का धमाका... बुमराह का अनोखा 'शतक', कटक में भारत ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से रौंदा

India vs South Africa 1st T20I: भारत ने कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को 101 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. भारत की तरफ से इस मैच में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शानदार प्रदर्शन किया. मुश्किल समय में बैटिंग करने उतरे हार्दिक ने ना सिर्फ टीम को संभाला, बल्कि काउंटर अटैकिंग पारी खेलकर भारत को 175 रनों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम महज 74 रनों पर ऑलआउट हो गई.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:18 PM IST
कटक में भारत की शानदार जीत
कटक में भारत की शानदार जीत

भारत की तरफ से गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में ही कमाल किया और साउथ अफ्रीका के स्टार ओपनर क्विंटन डी कॉक को शून्य पर आउट किया. अगले ओवर में उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को भी पवेलियन भेजकर प्रोटियाज को डबल झटका दिया. इसके बाद तो साउथ अफ्रीकी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और पूरी टीम 74 रनों पर ढेर हो गई. कटक में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये T20I में पहली जीत है. इससे पहले दो मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा था. 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

