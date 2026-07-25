श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने जीती पहली T20I सीरीज, 'यंगिस्तान' ने जिम्बाब्वे को चटाई धूल

India vs Zimbabwe: भारत ने दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया है. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का आगाज भले ही शर्मनाक हुआ था, लेकिन अब उनके नेतृत्व में टीम इंडिया दहाड़ रही है. हरारे में खेले गए दूसरे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रनों पर ऑलआउट हो गई और भारत ने ये मुकाबला 90 रन से जीत लिया. 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. तीसरा मैच 26 जुलाई (रविवार) को खेला जाएगा.