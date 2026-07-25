श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने जीती पहली T20I सीरीज, 'यंगिस्तान' ने जिम्बाब्वे को चटाई धूल

India vs Zimbabwe: भारत ने दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया है. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का आगाज भले ही शर्मनाक हुआ था, लेकिन अब उनके नेतृत्व में टीम इंडिया दहाड़ रही है. हरारे में खेले गए दूसरे मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 129 रनों पर ऑलआउट हो गई और भारत ने ये मुकाबला 90 रन से जीत लिया. 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. तीसरा मैच 26 जुलाई (रविवार) को खेला जाएगा.
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में मिली जीत में स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन का सबसे अहम योगदान रहा. अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के जल्दी आउट होने के बाद उन्होंने सारा दारोमदार अपने कंधों पर लिया और रनों की बारिश कर दी. ईशान किशन ने 44 गेंदों पर 81 रनों की धमाकेदार पारी खेली. तिलक वर्मा ने भी उनका भरपूर साथ निभाया और 29 गेंदों पर 60 रन बनाकर टीम इंडिया का स्कोर 219 तक पहुंचा दिया.
जिम्बाब्वे दौरे से पहले श्रेयस अय्यर पर काफी दबाव था. उनकी कप्तानी में भारत को लगातार 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. आयरलैंड और इंग्लैंड में टीम इंडिया की खूब फजीहत हुई थी. यंगिस्तान ने शानदार पलटवार करते हुए जिम्बाब्वे को दो मैचों में धूल चटाकर सीरीज पर कब्जा कर लिया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को पहली सीरीज जीत मिली है.
जिम्बाब्वे के खिलाफ अभी तक हुए दोनों मैचों में स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश रहा है. हालांकि, दूसरे मुकाबले में उन्होंने गेंद से गदर मचाया. अभिषेक ने 2.5 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए. डेब्यू पर तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने भी प्रभावित करते हुए अपने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट झटके. प्रिंस यादव के खाते में भी 2 विकेट आए. रवि बिश्नोई, शिवम दुबे और तिलक वर्मा को 1-1 सफलता मिली.
तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के बाद अब टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर होगी. भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20I 25 जुलाई (रविवार) को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा. इसका लाइव प्रसारण आप यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं.