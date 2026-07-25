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श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने जीती पहली T20I सीरीज, 'यंगिस्तान' ने जिम्बाब्वे को चटाई धूल

India vs Zimbabwe: भारत ने दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया है. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर का आगाज भले ही शर्मनाक हुआ था, लेकिन अब उनके नेतृत्व में टीम इंडिया दहाड़ रही है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 25, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:15 PM IST
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने जीती पहली T20I सीरीज, 'यंगिस्तान' ने जिम्बाब्वे को चटाई धूल

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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