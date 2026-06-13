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धर्मशाला में भारत की धमाकेदार जीत, शुभमन गिल के आगे अफगानों ने टेके घुटने! गुरबाज का शतक गया बेकार

India vs Afghanistan: भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की. डेब्यू करने वाले गुरनूर बरार और हर्ष दुबे की शानदार गेंदबाजी के बाद कप्तान शुभमन गिल ने मैच जिताऊ पारी खेली.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 13, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:20 PM IST
धर्मशाला में भारत की धमाकेदार जीत, शुभमन गिल के आगे अफगानों ने टेके घुटने! गुरबाज का शतक गया बेकार
Image Credit: भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे मैच.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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