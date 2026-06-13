India vs Afghanistan 1st ODI: भारत ने धर्मशाला में शनिवार (13 जून) को शानदार जीत के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत की है. टीम इंडिया ने 7 विकेट से मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. डेब्यू करने वाले गुरनूर बरार और हर्ष दुबे की शानदार गेंदबाजी के बाद कप्तान शुभमन गिल ने मैच जिताऊ पारी खेली. केएल राहुल ने आखिरी ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी से अफगान गेंदबाजी को तहस-नहस कर दिया. सीरीज का दूसरा मुकाबला अब लखनऊ में 17 जून को खेला जाएगा.
भारत ने बारिश से प्रभावित मैच में 195 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार बल्लेबाजी की. कप्तान शुभमन गिल 66 गेंद पर 84 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और दो छक्के लगाए. केएल राहुल ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाए. उन्होंने 19 गेंद पर नाबाद 39 रन ठोके. इस दौरान राहुल के बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले. ईशान किशन ने 22 गेंद पर 34 रन बनाए. रोहित शर्मा 16 और श्रेयस अय्यर 12 रन बनाकर आउट हुए.
Sublime ball-striking
Easy on the eye shots from Captain Shubman Gill and KL Rahul en route to a fine victory
Updates https://t.co/lCuohEZYAl #TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill | @klrahul pic.twitter.com/hXHuxGC5yL
— BCCI (@BCCI) June 13, 2026
मैच शुरू होने से पहले भारी बारिश और खराब मौसम के कारण करीब 4 घंटे से अधिक का समय बर्बाद हुआ, जिसके बाद अंपायरों ने इसे 25-25 ओवर का मुकाबला कर दिया. संशोधित नियमों के अनुसार, प्रत्येक टीम से अधिकतम पांच गेंदबाज ही गेंदबाजी कर सकते थे और हर एक को अधिकतम 5 ओवर का कोटा दिया गया. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था ताकि वह ओवरकास्ट स्थितियों का फायदा उठा सकें.
Looking in fine touch
Captain Shubman Gill anchoring the chase #TeamIndia need 42 runs from 36 deliveries.
Updates https://t.co/lCuohEZYAl #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill pic.twitter.com/bIaxatr902
— BCCI (@BCCI) June 13, 2026
भारत के लिए इस मैच में हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने अपना वनडे डेब्यू किया और दोनों ने ही मैच पर अपनी गहरी छाप छोड़ी. बरार ने पारी के दूसरे ओवर में इब्राहिम जादरान को सिर्फ 1 रन पर आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई, जबकि अर्शदीप सिंह ने सदीकुल्लाह अटल को शून्य पर पवेलियन भेजकर अफगानिस्तान को शुरुआती मुश्किल में डाल दिया. बरार और दुबे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 6 विकेट (3-3 विकेट) आपस में बांटे, जिससे अफगानिस्तान की पारी 200 के आंकड़े को नहीं छू सकी.
Impressive day out in #TeamIndia colours
Harsh Dubey Gurnoor Brar
Updates https://t.co/lCuohEZYAl #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/4nFkz6efAn
— BCCI (@BCCI) June 13, 2026
शुरुआती तीन विकेट गिरने के बाद गुरबाज और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने चौथे विकेट के लिए मात्र 66 गेंदों में 116 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. यह साझेदारी 10.54 की रन रेट से हुई, जो वनडे इतिहास में अफगानिस्तान के लिए दूसरी सबसे तेज शतकीय साझेदारी है. हालांकि, 16वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने एक शानदार इनस्विंगिंग यॉर्कर पर शतकवीर गुरबाज को क्लीन बोल्ड कर इस खतरनाक जोड़ी को तोड़ा.
पारी के अंतिम ओवरों में हर्ष दुबे ने कहर बरपाते हुए अजमतुल्लाह उमरजई और एएम गजनफर के विकेट चटकाकर अफगानिस्तान के निचले क्रम को झकझोर दिया. वहीं, अपना पहला मैच खेल रहे गुरनूर बराड़ ने आखिरी ओवर में राशिद खान और जिया उर रहमान शरीफी को आउट कर अफगानिस्तान की पारी 24.5 ओवर में 194 रन पर समेट दी.