Advertisement
trendingNow13113363
Hindi Newsक्रिकेटAsia Cup Rising Stars: बैक टू बैक जीत... पाकिस्तान के बाद भारत ने नेपाल को रौंदा, सेमीफाइनल में मारी एंट्री

Asia Cup Rising Stars: बैक टू बैक जीत... पाकिस्तान के बाद भारत ने नेपाल को रौंदा, सेमीफाइनल में मारी एंट्री

ACC Womens Asia Cup Rising Stars: भारत ने मंगलवार (17 फरवरी) को एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स के ग्रुप ए मैच में नेपाल को हरा दिया. पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने नेपाल को परास्त करके टूर्नामेंट में दूसरी जीत हासिल की. भारत ने बैक टू बैक सफलता के बाद सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Asia Cup Rising Stars: बैक टू बैक जीत... पाकिस्तान के बाद भारत ने नेपाल को रौंदा, सेमीफाइनल में मारी एंट्री

ACC Womens Asia Cup Rising Stars: भारत ने मंगलवार (17 फरवरी) को एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स के ग्रुप ए मैच में नेपाल को हरा दिया. पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने नेपाल को परास्त करके टूर्नामेंट में दूसरी जीत हासिल की. भारत ने बैक टू बैक सफलता के बाद सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. भारत ने ग्रुप ए में तीन मैचों में अपनी दूसरी जीत दर्ज की.

तनुजा कंवर बनीं प्लेयर ऑफ द मैच

टीम इंडिया चार पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में टॉप पर है. इसमें दो जीत और एक हार शामिल है. तनुजा कंवर को उनकी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. पहले बैटिंग करते हुए नेपाल 18 ओवर में सिर्फ 78 रन पर आउट हो गया. ओपनर बिंदु रावल ने 21 गेंदों पर 11 रन रन बनाए. समझाना खड़का ने 16 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली. दोनों बल्लेबाजों ने क्रीज पर जमने के बाद अपने विकेट गंवा दिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ​Explained: ट्रॉफी ने ठुकराया... ऑस्ट्रेलिया को लगा 140 करोड़ लोगों का 'श्राप', लगातार चौथे ICC टूर्नामेंट में कटी नाक

भारतीय गेंदबाजों का कहर

नेपाल की कप्तान पूजा महतो ने 14 गेंदों पर 10 रन बनाए. विकेटकीपर-बल्लेबाज रूबी पोद्दार (नौ गेंदों पर 12 रन, दो चौके), और कविता जोशी (17 गेंदों पर 12 रन, दो चौके) ने भी बल्ले से कुछ खास नहीं किया. भारत के लिए मिन्नू मणि (3/8), कप्तान राधा यादव (2/17) और तनुजा कंवर (4/12) ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया.

ये भी पढ़ें: दिल जीतने से शुरुआत, मैच जीतकर सफर का अंत... 12 साल में पहली बार, टी20 वर्ल्ड कप मैच जीता नेपाल

भारत ने 7.5 ओवर में हासिल किया टारगेट

79 रन के आसान टोटल का पीछा करते हुए ओपनर वृंदा दिनेश ने 18 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से नाबाद 39 रन बनाकर टॉप स्कोर किया, जिससे भारत ने 7.5 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया. उनके अलावा अनुष्का शर्मा (दो चौकों सहित 10 रन) और तेजल हसबनीस (13 गेंदों पर 18 रन, तीन चौके) ने भी बल्ले से योगदान दिया.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

Indian Womens cricket team

Trending news

भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
RSS chief Mohan Bhagwat
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
Himanta Biswa Sarma
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
आप सोच रहे हैं गर्मी आएगी, मौसम अभी बनाएगा 'मामू', पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ और...
IMD
आप सोच रहे हैं गर्मी आएगी, मौसम अभी बनाएगा 'मामू', पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ और...
हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा
Hyderabad News
हल्दीराम ने बेच रहा एक्सपायर्ड आइटम्स, सच्चाई जानने के बाद ग्राहकों ने काटा हंगामा
ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा
 AAP News
ईमानदार व्यापारी समुदाय को सिंगल-विंडो तरीके से संगठित मदद मिलेगी: हरपाल सिंह चीमा
AI से चली जाएंगी नौकरियां? 'विजन 2047' के लिए क्या है मोदी मिशन; PM ने बताई ABCD
AI Summit
AI से चली जाएंगी नौकरियां? 'विजन 2047' के लिए क्या है मोदी मिशन; PM ने बताई ABCD
क्यों स्पीच के आखिर में PM मोदी बोले Merci beaucoup, क्या है फ्रेंच में इसका मतलब?
PM Modi
क्यों स्पीच के आखिर में PM मोदी बोले Merci beaucoup, क्या है फ्रेंच में इसका मतलब?
बंगाल SIR मामले में तीन कर्मचारियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड
West bengal elections
बंगाल SIR मामले में तीन कर्मचारियों पर गिरी गाज, चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड
'ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट...', मैक्रों के सामने PM मोदी ने जताए इरादे
PM Modi
'ऐसा हेलिकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट...', मैक्रों के सामने PM मोदी ने जताए इरादे