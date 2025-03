असाधारण खेल, असाधारण परिणाम... ICC चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने पर PM मोदी की टीम इंडिया को बधाई; जानें किसने क्या कहा

India wins Champions Trophy: भारत ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर चैंपियंस ट्राफी पर कब्जा कर लिया है. पूरा देश इस जीत का जश्न मना रहा है. भारत ने कप्तान रोहित शर्मा (76 रन) अर्धशतक से रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफी 2025 अपने नाम की. यह टीम का तीसरा चैंपियन्स ट्रॉफी खिताब है. देश भर में लोग खुशियां मना रहे हैं. अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट से टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं. इस कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई गणमान्य नेताओं और दिग्गज हस्तियों के साथ सेलिब्रेटीज ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है.

राष्ट्रपति ने दी बधाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि क्रिकेट का इतिहास रचने पर खिलाड़ी, टीम प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ बधाई के पात्र हैं. भारत ने दुबई में न्यूजीलैंड को चार विकेट से फाइनल में हराकर तीसरी बार चैम्पियंस ट्रॉफी खिताब जीता. राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर लिखा, ‘भारतीय टीम को आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई. भारत तीन बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी. देश के खिलाड़ियों, प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ को क्रिकेट का इतिहास रचने पर बधाई. भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य के लिये शुभकामना.’

साधारण खेल और एक असाधारण परिणाम: पीएम मोदी

मैच का नतीजा आते ही पीएम मोदी ने आईसीसी चैंपियंस ट्राफी का चैंपियन बनने पर टीम इंडिया को बधाई दी है. पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा- 'एक असाधारण खेल और एक असाधारण परिणाम! ICC चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारी क्रिकेट टीम पर गर्व है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी टीम को बधाई. पीएम मोदी ने कहा, 'आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने वाली हमारी क्रिकेट टीम पर गर्व है.'

Proud of our cricket team for bringing home the ICC Champions Trophy. They’ve played wonderfully through the tournament. Congratulations to our team for the splendid all around display.

An exceptional game and an exceptional result!

जानिए किसने क्या कहा?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'एक ऐसी जीत जिसने इतिहास रच दिया. ICC #ChampionsTrophy2025 में शानदार जीत हासिल करने पर टीम इंडिया को बधाई. मैदान पर आपकी जोशीली ऊर्जा और अजेय प्रभुत्व ने देश को गौरवान्वित किया और क्रिकेट उत्कृष्टता के लिए एक नया मानक स्थापित किया. आप हमेशा शानदार प्रदर्शन करें.

A victory that scripts history.

Congratulations to Team India on clinching a stunning victory in the ICC #ChampionsTrophy2025. Your fiery energy and unassailable dominance on the pitch made the nation proud, setting a new benchmark for cricketing excellence.

May you always come… pic.twitter.com/SC22G8c3OF

— Amit Shah (@AmitShah) March 9, 2025