टी20 वर्ल्ड कप 2026: भारत ने रचा इतिहास, ये 'महारिकॉर्ड' बनाने वाला बना दुनिया का पहला देश

T20 World Cup 2026: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में जीत के लिए 256 रन का विशाल टारगेट दिया. रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी इस खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 255 रन बनाए. भारत के लिए संजू सैमसन ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 89 रनों की तूफानी पारी खेली. संजू सैमसन ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 8 छक्के लगाए. अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 52 रन बनाकर पवेलियन लौटे. ईशान किशन ने 25 गेंदों में 4 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 54 रन बनाए.

भारत ने रचा इतिहास

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारतीय बल्लेबाजों ने कुल 18 छक्के लगाए. उन 18 में से अकेले संजू सैमसन ने 8 छक्के मारे, जबकि ईशान किशन ने 25 गेंदों पर क्रीज पर रहते हुए 4 बार गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा. इसी के साथ ही भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है. भारत किसी T20I सीरीज/टूर्नामेंट में 100 से ज्यादा छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 9 मैचों में भारतीय बल्लेबाजों ने कुल 106 छक्के लगाए हैं. T20I सीरीज में किसी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने का पिछला रिकॉर्ड बुल्गारिया के नाम है. बुल्गारिया के बल्लेबाजों ने जुलाई 2025 में जिब्राल्टर और तुर्की के खिलाफ ट्राई-सीरीज में 78 छक्के लगाए थे.

एक टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट/सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के

1. भारत - 106 छक्के (2026 टी20 वर्ल्ड कप)

2. बुल्गारिया - 78 छक्के (2025 ट्राई-सीरीज)

3. वेस्टइंडीज - 76 छक्के (2026 टी20 वर्ल्ड कप)

4. साउथ अफ्रीका - 72 छक्के (2026 टी20 वर्ल्ड कप)

5. फिलीपींस - 70 छक्के (2025 ट्राई-सीरीज)

6. भारत - 69 छक्के (2026 बाइलेटरल सीरीज बनाम न्यूजीलैंड)

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 24 छक्के लगाए

किसी T20I सीरीज/टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीमों की लिस्ट में भारत और बुल्गारिया के बाद वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और फिलीपींस हैं. भारत के लिए संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 24 छक्के लगाए हैं और शिवम दुबे ने 9 मैचों में 17 छक्के लगाए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सैमसन के 24 छक्के उन्हें एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर ले आए हैं. टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संजू सैमसन के बाद न्यूजीलैंड के फिन एलन हैं.