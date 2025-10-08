Advertisement
ऑस्ट्रेलिया पर भारत की धमाकेदार जीत, सीरीज में किया सफाया... वैभव सूर्यवंशी 'गोल्डन डक' का शिकार, आयुष म्हात्रे भी फेल

Vaibhav Suryavanshi Ayush Mhatre: भारतीय अंडर-19 टीम में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखा है. उसने यूथ वनडे के बाद अब यूथ टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा कर लिया. टीम इंडिया ने कंगारूओं का 2-0 से सफाया कर दिया. बुधवार (8 अक्टूबर) को आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली टीम ने दूसरे यूथ टेस्ट को 7 विकेट से जीत लिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:45 PM IST
Vaibhav Suryavanshi Ayush Mhatre: भारतीय अंडर-19 टीम में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखा है. उसने यूथ वनडे के बाद अब यूथ टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा कर लिया. टीम इंडिया ने कंगारूओं का 2-0 से सफाया कर दिया. बुधवार (8 अक्टूबर) को आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली टीम ने दूसरे यूथ टेस्ट को 7 विकेट से जीत लिया. उसने पहले मुकाबले में मेजबान टीम को पारी और 58 रन से हराय था. उससे पहले 3 यूथ वनडे मैचों में भी क्लीन स्वीप किया था.

भारत की आसान जीत

इंडिया अंडर-19 टीम ने दूसरे यूथ टेस्ट में दो दिन के अंदर ही मेजबान टीम को सात विकेट से हरा दिया. 81 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया अंडर-19 टीम ने 3 विकेट पर 84 रन बनाकर मैच को जीत लिया. उसके लिए वेदांत त्रिवेदी ने सबसे ज्यादा नाबाद 33 रन बनाए. उनके अलावा राहुल कुमार ने नाबाद 14 रन की पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया के लिए केसी बार्टन ने दो विकेट लेकर मैच में जरूर कुछ रोमांच जगाया, लेकिन वह मैच को पलट नहीं पाए.

ये भी पढ़ें: कप्तानी जाने के तुरंत बाद रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर से ले लिया बदला! राहुल द्रविड़ का नाम लेकर दिया विस्फोटक बयान

खाता नहीं खोल पाए वैभव

दूसरी पारी में भारतीय टीम को पहला झटका पहले ओवर की आखिरी गेंद पर लगा. वैभव सूर्यवंशी इस बार खाता नहीं खोल पाए. वह गोल्डन डक का शिकार गए. वैभव एक गेंद का ही सामना कर पाए और चार्ल्स लचमुंड की गेंद पर जूलियन ओसबोर्न को कैच दे बैठे. उनके बाद कप्तान आयुष म्हात्रे दूसरे ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए. उन्होंने 6 गेंदों पर 13 रन बनाए और पहले ही ओवर में तीन चौके मारे थे. दूसरे ओवर में केसी बार्टन ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया. विहान मल्होत्रा ने 21 रन बनाए. वह बार्टन की गेंद पर एलेक्स टर्नर को कैच दे बैठे. यहां से वेदांत और राहुल ने मिलकर टीम को जीत दिला दी.

ये भी पढ़ें: 'ट्रोल करना बंद करो...', हर्षित राणा के बचाव में उतरा दिग्गज क्रिकेटर, आलोचकों पर बुरी तरह भड़का

मैच में क्या-क्या हुआ?

ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 135 रन बनाए थे. इसके बाद इंडिया अंडर-19 टीम ने 171 रन बनाए. उसे 36 रनों की बढ़त मिली. इस पारी में वैभव 20 और आयुष 4 रन बनाकर आउट हो गए थे. कंगारू टीम ने दूसरी पारी में 116 रन बनाए. इससे उसे सिर्फ 80 रनों की बढ़त मिली और भारत को 81 रनों का टारगेट मिला. टीम इंडिया ने इसे आसानी से हासिल कर लिया.

