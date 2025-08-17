भारत में जन्मा, इंग्लैंड में चलाई कैब, अब क्रिकेट में बना हीरो! फगवाड़ा के लाल ने इटली में मचाया धमाल

Italian Cricket: भारतीय खेल प्रेमियों के लिए इटली का मतलब मुख्य रूप से फुटबॉल होता है. डेल पिएरो, जियानलुइगी बुफॉन, पाओलो मालदिनी और रॉबर्टो बाजियो जैसे फुटबॉलर्स ने सबका दिल जीता है. हाल ही में युवा टेनिस स्टार यानिक सिनर ने कमाल कर दिखाया. फुटबॉल प्रेमी इस देश में क्रिकेट धीरे-धीरे अपनी जगह बना रहा है. इटली ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जगह बनाकर इतिहास रच दिया.

इटली में बढ़ा क्रिकेट का क्रेज

टी20 वर्ल्ड कप तक पहुंचने में इटली के लिए कई खिलाड़ियों ने अहम योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल मैच खेल चुके जो बर्न्स इनमें प्रमुख हैं. उन्होंने अपनी अनुभव से टीम को सफलता दिलाई. उनके पास कंगारू टीम के लिए 23 टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है और वह इटली टीम के कप्तान हैं. उनके साथ अलग-अलग देशों में पैदा हुए प्लेयर खेल रहे हैं. उन्हीं में एक भारत में जन्म लेने वाले जसप्रीत सिंह हैं. फुटबॉल के लिए क्रेजी इस देश में वह धीरे-धीरे अपना नाम बना रहे हैं.

फगवाड़ा के जसप्रीत की कहानी

जसप्रीत सिंह का जन्म भारत में हुआ, वह इंग्लैंड में उबर कैब चलाते हैं और इटली के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं. यह एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जो अगले साल भारत में होने वाले टी20 विश्व कप में खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जसप्रीत का जन्म पंजाब के फगवाड़ा में हुआ था, जो कभी अपनी कॉटन मिल और फुटबॉल क्लब के लिए प्रसिद्ध था.

ये भी पढ़ें: भारत में खेलने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? फुटबॉल फैंस का सपना होगा पूरा, 15 अगस्त को हो गया कुछ ऐसा

स्कूल में पसंद था फुटबॉल

जसप्रीत बाद में उत्तरी इटली के एक छोटे से शहर बर्गमो चले गए. वहां जसप्रीत के परिवार ने एक मध्यमवर्गीय किसान के रूप में जीवन शुरू किया, जो पहले ही वहां बस चुके थे और प्रैम बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करते थे. स्कूल में जसप्रीत को फुटबॉल पसंद आया. लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वहां भारतीय और पाकिस्तानी प्रवासी 'टेप-बॉल' क्रिकेट खेलते हैं.

ये भी पढ़ें: सपनों की उड़ान… कभी बेची चाय और फिर जीती PKL की ट्रॉफी, इस रियल हीरो की कहानी आपको रुला देगी

2016 में बदली जिंदगी

लोगों ने जसप्रीत से कहा कि उनमें क्रिकेट के लिए स्वाभाविक प्रतिभा है. वह क्रिकेट को पूरा समय नहीं दे पाए. हाई स्कूल की पढ़ाई, एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में दो साल का कोर्स पूरा करने, पारिवारिक काम के लिए भारत वापस आने और स्थानीय कारखानों में ड्राइवर के रूप में सामान पहुंचाने जैसे कामों में जसप्रीत फंसे रह गए. 2016 में वह स्थानीय बर्गमो क्रिकेट क्लब में शामिल हुए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. आज वह इटली क्रिकेट टीम के अहम सदस्य बने हुए हैं. वह 24 टी20 मैचों में 21 विकेट ले चुके हैं. 21 लिस्ट ए मैचों में 31 विकेट उनके नाम हैं.