भारत में जन्मा, इंग्लैंड में चलाई कैब, अब क्रिकेट में बना हीरो! फगवाड़ा के लाल ने इटली में मचाया धमाल
Advertisement
trendingNow12885026
Hindi Newsक्रिकेट

भारत में जन्मा, इंग्लैंड में चलाई कैब, अब क्रिकेट में बना हीरो! फगवाड़ा के लाल ने इटली में मचाया धमाल

Italian Cricket: इटली में अलग-अलग देशों में पैदा हुए प्लेयर खेल रहे हैं. उन्हीं में एक भारत में जन्म लेने वाले जसप्रीत सिंह हैं. फुटबॉल के लिए क्रेजी इस देश में वह धीरे-धीरे अपना नाम बना रहे हैं. जसप्रीत सिंह का जन्म भारत में हुआ, वह इंग्लैंड में उबर कैब चलाते हैं और इटली के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 17, 2025, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में जन्मा, इंग्लैंड में चलाई कैब, अब क्रिकेट में बना हीरो! फगवाड़ा के लाल ने इटली में मचाया धमाल

Italian Cricket: भारतीय खेल प्रेमियों के लिए इटली का मतलब मुख्य रूप से फुटबॉल होता है. डेल पिएरो, जियानलुइगी बुफॉन, पाओलो मालदिनी और रॉबर्टो बाजियो जैसे फुटबॉलर्स ने सबका दिल जीता है. हाल ही में युवा टेनिस स्टार यानिक सिनर ने कमाल कर दिखाया. फुटबॉल प्रेमी इस देश में क्रिकेट धीरे-धीरे अपनी जगह बना रहा है. इटली ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जगह बनाकर इतिहास रच दिया.

इटली में बढ़ा क्रिकेट का क्रेज

टी20 वर्ल्ड कप तक पहुंचने में इटली के लिए कई खिलाड़ियों ने अहम योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल मैच खेल चुके जो बर्न्स इनमें प्रमुख हैं. उन्होंने अपनी अनुभव से टीम को सफलता दिलाई. उनके पास कंगारू टीम के लिए 23 टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है और वह इटली टीम के कप्तान हैं. उनके साथ अलग-अलग देशों में पैदा हुए प्लेयर खेल रहे हैं. उन्हीं में एक भारत में जन्म लेने वाले जसप्रीत सिंह हैं. फुटबॉल के लिए क्रेजी इस देश में वह धीरे-धीरे अपना नाम बना रहे हैं.

फगवाड़ा के जसप्रीत की कहानी

जसप्रीत सिंह का जन्म भारत में हुआ, वह इंग्लैंड में उबर कैब चलाते हैं और इटली के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं. यह एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी है जो अगले साल भारत में होने वाले टी20 विश्व कप में खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जसप्रीत का जन्म पंजाब के फगवाड़ा में हुआ था, जो कभी अपनी कॉटन मिल और फुटबॉल क्लब के लिए प्रसिद्ध था.

ये भी पढ़ें: भारत में खेलने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? फुटबॉल फैंस का सपना होगा पूरा, 15 अगस्त को हो गया कुछ ऐसा

स्कूल में पसंद था फुटबॉल

जसप्रीत बाद में उत्तरी इटली के एक छोटे से शहर बर्गमो चले गए. वहां जसप्रीत के परिवार ने एक मध्यमवर्गीय किसान के रूप में जीवन शुरू किया, जो पहले ही वहां बस चुके थे और प्रैम बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करते थे. स्कूल में जसप्रीत को फुटबॉल पसंद आया. लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वहां भारतीय और पाकिस्तानी प्रवासी 'टेप-बॉल' क्रिकेट खेलते हैं.

ये भी पढ़ें: सपनों की उड़ान… कभी बेची चाय और फिर जीती PKL की ट्रॉफी, इस रियल हीरो की कहानी आपको रुला देगी

2016 में बदली जिंदगी

लोगों ने जसप्रीत से कहा कि उनमें क्रिकेट के लिए स्वाभाविक प्रतिभा है. वह क्रिकेट को पूरा समय नहीं दे पाए. हाई स्कूल की पढ़ाई, एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में दो साल का कोर्स पूरा करने, पारिवारिक काम के लिए भारत वापस आने और स्थानीय कारखानों में ड्राइवर के रूप में सामान पहुंचाने जैसे कामों में जसप्रीत फंसे रह गए. 2016 में वह स्थानीय बर्गमो क्रिकेट क्लब में शामिल हुए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. आज वह इटली क्रिकेट टीम के अहम सदस्य बने हुए हैं. वह 24 टी20 मैचों में 21 विकेट ले चुके हैं. 21 लिस्ट ए मैचों में 31 विकेट उनके नाम हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

cricketItalian Cricketitaly cricket

Trending news

Election Commission Press Conference: राहुल की मतदाता अधिकार यात्रा के बीच एक्शन में चुनाव आयोग, कहा- हम नहीं करते भेदभाव
election commission press conference
Election Commission Press Conference: राहुल की मतदाता अधिकार यात्रा के बीच एक्शन में चुनाव आयोग, कहा- हम नहीं करते भेदभाव
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
priyanka chaturvedi
मुझे उन लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है... PM मोदी के साथ तस्वीर पर क्या बोलीं...
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
;