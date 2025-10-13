भारत में जन्में पाकिस्तान के सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर का निधन, टीम इंडिया के पहले कप्तान से थी गहरी दोस्ती

Wazir Mohammad Died: के सबसे बुजुर्ग जीवित क्रिकेटर वजीर मोहम्मद का निधन हो गया है. वह 95 साल के थे. 13 अक्टूबर, 2025 को यूके के बर्मिंघम में वजीर मोहम्मद ने अंतिम सांस ली. पाकिस्तान क्रिकेट और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने वजीर मोहम्मद के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. पाकिस्तान के लिए 20 टेस्ट मैच खेलने वाले वजीर मोहम्मद भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर लाला अमरनाथ के अच्छे दोस्त थे. बता दें कि वजीर मोहम्मद का जन्म भारत में हुआ था.

वजीर मोहम्मद, मशहूर मोहम्मद भाइयों में सबसे बड़े थे. उन्होंने 1952 से 1959 के बीच पाकिस्तान के लिए 20 टेस्ट मैच खेले. वजीर मोहम्मद उस पाकिस्तानी टीम के आखिरी जीवित सदस्य थे, जिसने 1952 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. अपनी मजबूत तकनीक और भरोसेमंद मिजाज के लिए जाने जाने वाले वजीर, पाकिस्तानी क्रिकेटरों की पहली पीढ़ी का हिस्सा थे. उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

संन्यास के बाद बने पीसीबी के सलाहकार

क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वजीर मोहम्मद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक सलाहकार के रूप में काम किया. बाद में वह यूनाइटेड किंगडम में बस गए थे. PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उनके निधन पर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और पाकिस्तानी क्रिकेट में वजीर के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया. अपने भाइयों की तरह वजीर मोहम्मद भी अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी शैली के लिए जाने जाते थे.

पाकिस्तान की शुरुआती टेस्ट जीतों में उन्होंने अहम पारियां खेलीं. इनमें 1957-58 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए गए उनके 189 रन भी शामिल हैं, जिसकी बदौलत पाकिस्तान को जीत मिली थी. उनके करियर की एक यादगार उपलब्धि 1954 में ओवल में मिली ऐतिहासिक टेस्ट के दौरान भी रही, जहां पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक 42 रन बनाए थे.

भारत में हुआ जन्म, लाला अमरनाथ से थी अच्छी दोस्ती

वजीर मोहम्मद का जन्म भारत में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था. उनकी भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान लाला अमरनाथ से अच्छी दोस्ती थी. वह नील हार्वे और ट्रेवर मैकमोहन के बाद तीसरे सबसे बुजुर्ग जीवित क्रिकेटर थे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'पीसीबी पूर्व पाकिस्तानी टेस्ट बल्लेबाज वजीर मोहम्मद के निधन से बेहद दुखी है. टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले चार मोहम्मद भाइयों में से एक, वजीर मोहम्मद ने 1952 से 1959 तक अपने देश के लिए 20 मैच खेले थे.'