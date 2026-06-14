भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप-A मैच आज दोपहर 2:30 बजे से बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले के दौरान एजबेस्टन में माहौल बेहद जोशीला रहने की उम्मीद है. टी20 इंटरनेशनल में भारत का 'हेड-टू-हेड' रिकॉर्ड बेहतर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इससे आत्मविश्वास मिलेगा कि बड़े टूर्नामेंट्स में अक्सर अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिलते हैं.
भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच अब तक कुल 16 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 13 मैच जीते, जबकि 3 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे. टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस बहस में पड़ने से इनकार कर दिया कि क्या उनकी टीम आज रविवार (14 जून) को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी या नहीं.
भारतीय खिलाड़ियों ने मेंस एशिया कप 2025 से ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ न मिलाने की नीति अपनाई हुई है. यह सिलसिला राइजिंग स्टार्स एशिया कप और अंडर-19 एशिया कप में भी जारी रहा, और दोनों टीमों के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का मैच भी इसी तरह हुआ. पिछले साल 2023 महिला वर्ल्ड कप के दौरान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाया था.
टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस बड़े मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी टीम का पूरा ध्यान खेल पर है, किसी और चीज पर नहीं. हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'हम यहां क्रिकेट के लिए आए हैं और टीम में किसी और चीज के बारे में बात नहीं हो रही.' T20I में आमने-सामने के मुकाबलों में भारत का रिकॉर्ड 13-3 का है और महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत 6-2 से आगे है. इसके बावजूद, हरमनप्रीत कौर ने माना कि पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में हमेशा दबाव होता है और कहा कि टीम में यही बात होती है कि मैदान पर जाकर खेल का मजा लिया जाए.
हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'मैंने तब से वह दबाव महसूस किया है, जब मैंने एक फैन के तौर पर क्रिकेट देखना शुरू किया था, और अब जब मैं खेल रही हूं, तो दबाव और भी ज्यादा है. लेकिन हम एक-दूसरे से कहते हैं कि इन मैचों का मजा लेना हमेशा बेहतर होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बस एक मैच ही है.'
हरमनप्रीत कौर यह भी चाहती हैं कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत करने और पिछले साल महिला ODI वर्ल्ड कप 2023 में किए गए शानदार प्रदर्शन को दोहराने के इरादे से उतरे. उन्होंने कहा, 'पहला मैच हमेशा आपके लिए माहौल बनाता है, और हम सभी इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हम पिछले ODI वर्ल्ड कप की तरह ही सकारात्मक सोच के साथ टूर्नामेंट में जाना चाहते हैं.' फिलहाल, पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20I में भारत लगातार तीन मैच जीत चुका है.