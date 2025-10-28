Advertisement
ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी... एशिया कप में ही भारत ने बना लिया था रौंदने का प्लान, टीम इंडिया के कप्तान का विस्फोटक खुलासा

India vs Australia T20 Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है और अब टी20 मैचों की बारी है. दोनों टीमों के बीच 29 अक्टूबर से 5 टी20 मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है. वनडे में हार के बाद टीम इंडिया की नजर टी20 में बदला लेने पर है. कैनबरा में होने वाले मैच से एक दिन पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हुंकार भरी है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 28, 2025, 02:23 PM IST
India vs Australia T20 Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है और अब टी20 मैचों की बारी है. दोनों टीमों के बीच 29 अक्टूबर से 5 टी20 मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है. वनडे में हार के बाद टीम इंडिया की नजर टी20 में बदला लेने पर है. कैनबरा में होने वाले मैच से एक दिन पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हुंकार भरी है. उन्होंने विस्फोटक खुलासा करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया को हराने का प्लान एशिया कप के दौरान ही तैयार हो गया था.

फॉर्म को लेकर परेशान नहीं सूर्या

सूर्यकुमार लंबे समय से बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं और उनकी बल्लेबाजी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, वह फॉर्म को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा, ''मैं इस सीरीज के लिए काफी मेहनत कर रहा हूं. मैंने घर पर कुछ अच्छे सत्र खेले हैं. यहां भी 2-3 अच्छे सत्र खेले हैं. मैं अच्छी स्थिति में हूं. रन तो अंततः बनेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि टीम के लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है.'' 

सूर्या के पास खास प्लान

सूर्यकुमार ने कहा, ''पिछली बार जब हम साउथ अफ्रीका गए, तो एक तेज गेंदबाज, एक ऑलराउंडर और तीन स्पिनर के साथ खेले थे. यहां भी कंडीशन वैसी ही है. एशिया कप से ही हमारी तैयारी शुरू हो गई थी. ऐसा नहीं है कि हम विदेश में हैं, तो कुछ अलग तरह से इस सीरीज को देखेंगे. यह क्रिकेट खेलने के लिए शानदार देश है.'' भारतीय कप्तान मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खेलना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन टीम पूरी तरह से तैयार है. सूर्या ने कहा, ''आप जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में खेलते हैं, तो आपके सामने चैलेंज होते हैं, लेकिन आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं. ये टी20 सीरीज 5 मुकाबलों की है, इसमें बहुत मजा आएगा.'' 

मार्श ने की टीम इंडिया की तारीफ

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने इस टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया की तारीफ करते हुए कहा, ''भारत एक शानदार टीम है, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं. मुझे लगता है कि पांच मैचों की यह सीरीज काफी रोमांचक होगी. मैं इस चुनौती का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. हम एक टीम के रूप में जिस तरह से खेलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी तरह से अच्छी तरह से तैयार हो रहे हैं. हम जानते हैं कि भारत के खिलाफ यह एक शानदार सीरीज होने वाली है.''

भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20- 29 अक्टूबर- कैनबरा
दूसरा टी20- 31 अक्टूबर- मेलबर्न
तीसरा टी20- 2 नवंबर- होबार्ट
चौथा टी20- 6 नवंबर- गोल्ड कोस्ट
पांचवां टी20- 8 नवंबर- ब्रिस्बेन

नोट:  सभी मुकाबलों की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे होगी.

