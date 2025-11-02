जीत तो गए लेकिन कप्तान-उपकप्तान का क्या करें? रन बनाना ही भूल गए टीम इंडिया के 2 सूरमा

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट

India vs Australia: भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में जोरदार वापसी की है. उसने रविवार (2 नवंबर) को होबार्ट में खेले गए मैच में 5 विकेट से जीत हासिल की. कैनबरा में बारिश के कारण पहला मुकाबला रद्द हो गया था. इसके बाद मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले को अपने नाम करके 1-0 की बढ़त हासिल की थी.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:32 PM IST
India vs Australia: भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में जोरदार वापसी की है. उसने रविवार (2 नवंबर) को होबार्ट में खेले गए मैच में 5 विकेट से जीत हासिल की. कैनबरा में बारिश के कारण पहला मुकाबला रद्द हो गया था. इसके बाद मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले को अपने नाम करके 1-0 की बढ़त हासिल की थी. अब होबार्ट में उसे पहली बार हार का सामना करना पड़ा. इससे सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई है. इस मैच में जीत के बाद भी टीम इंडिया की परेशानियां कम नहीं हुई हैं.

आसान जीत लेकिन नाकाम हो गए सूर्या-गिल

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 186 रन बनाए. वाशिंगटन सुंदर की विस्फोटक 49 रन की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया.  टीम इंडिया ने 18.3 ओवर में 188 रन बनाकर जीत हासिल की. इस मैच में एक बार फिर वही हुआ जिसके बारे में फैंस ने नहीं सोचा था. टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल बड़े रन बनाने में नाकाम हो गए.

दबाव में शीर्ष क्रम

सूर्यकुमार और गिल लंबे समय से रन नहीं बना पा रहे हैं. दोनों शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं, इसलिए इनकी असफलता टीम पर भारी पड़ रही है. एशिया कप में पूरी तरह फ्लॉप रहे दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में रन नहीं बना सके हैं. अगले साल टी20 विश्व कप भारत की सह-मेजबानी में खेला जाना हैय ऐसे में दोनों बल्लेबाजों की फॉर्म ने भारतीय टीम की परेशानी बढ़ा दी है. शुभमन गिल को संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल पर प्राथमिकता देकर टीम में ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे निभाने में वह अब तक असफल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया का किला ध्वस्त... भारत ने होबार्ट में तोड़ दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, घर में शर्मसार हुए कंगारू

गिल और सूर्यकुमार के स्कोर

गिल ने पिछले 10 टी20 मैचों में एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। वे 20, 10, 5, 47, 29, 4, 12, 37, 5, और 15 का स्कोर कर सके हैं. सूर्यकुमार इंटरनेशल टी20 में कभी दुनिया के नंबर एक और सबसे खतरनाक बल्लेबाज थे. कप्तानी मिलने के बाद से उनके फॉर्म में लगातार गिरावट आई है. सूर्या उन गेंदों पर शॉट नहीं लगा पा रहे, जिन्हें मैदान के बाहर भेजते थे. सूर्यकुमार सिर्फ टी20 खेलते हैं, लेकिन अपने सबसे पसंदीदा फॉर्मेट में भी वह टीम के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं. पिछले 10 मैचों में सूर्या के बल्ले से 7, 47, 0, 0, 5, 12, 1, 39, 1, और 24 रन की पारी आई है.

ये भी पढ़ें: राजनीति का शिकार हुआ ये स्टार खिलाड़ी? ओपनिंग से नंबर-5 पर आते-आते टीम से ही हो गया बाहर

टी20 वर्ल्ड कप से पहले टेंशन

इन दो सुपरस्टार की बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को आगामी टी20 वर्ल्ड कप से पहले परेशानियों में डाल दिया है. अगले साल फरवरी-मार्च में भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा. वह डिफेंडिंग चैंपियन भी है. ऐसे में सूर्यकुमार और गिल का फॉर्म में लौटना बहुत जरूरी है. इसे लेकर कोच गौतम गंभीर भी परेशान होंगे. अब देखना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी दो मैचों में दोनों में से किसका बल्ला चलता है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs Australia

