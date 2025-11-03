Advertisement
विदेशी मीडिया ने भारतीय महिला वर्ल्ड कप की जीत पर क्या रखी हेडलाइन्स? हर भारतीय को जरूर पढ़ना चाहिए, पाकिस्तानी अखबार ने कहा...

Global Media Coverage: भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार ICC महिला विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को भविष्य की चैंपियन पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया. पूरी दुनिया ने भारतीय टीम की सराहना की और विदेशी मीडिया ने भी जीत पर दिलचस्प हेडलाइन्स दीं.

Nov 03, 2025, 08:01 AM IST
Global Media Reaction On Women World Cup Victory: आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया. यह जीत न सिर्फ क्रिकेट के मैदान की थी, बल्कि हर उस भारतीय बेटी की भी थी जो बैट और बॉल के साथ अपने सपने देखती है. देशभर में आतिशबाजी, भारतीय झंडे और जयकारों की गूंज ने रात को दीवाली में बदल दिया.

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा इस ऐतिहासिक जीत पर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए लिखा, “फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा था. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई. यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन टीमों को प्रेरित करेगी.” उनके इन शब्दों ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया.

यह भी पढ़ें: उन्होंने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं उठाई बल्कि... Anand Mahindra ने ऐसा क्या कहा? पूरा देश खुशी से रो पड़ा

विदेशी मीडिया ने भारत की जीत को कैसे देखा?

भारत की इस जीत पर विदेशी मीडिया ने भी खुलकर तारीफ की. पाकिस्तानी अखबार The Dawn ने लिखा, “भारत ने पहला महिला विश्व कप जीता, यह तो बस शुरुआत है.” वहीं The Guardian ने लिखा, “भारत ने पहली बार महिला विश्व कप जीता, दक्षिण अफ्रीका पिछड़ गया.”

ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की प्रेस ने क्या हेडलाइन्स दीं?

ऑस्ट्रेलिया के Herald Sun ने लिखा, “शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने भारत को पहली बार महिला विश्व कप में जीत दिलाई.” वहीं The Telegraph ने अपने आर्टिकल में लिखा, “भारत की जीत के बाद महिला क्रिकेट में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है कि खेल का वर्तमान स्वरूप ही बदल जाए.” ये हेडलाइन्स बताती हैं कि भारत की जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत है.

‘The Independent’ ने शेफाली वर्मा को क्या कहा?

ब्रिटिश वेबसाइट The Independent ने लिखा, “पार्ट टाइम शेफाली वर्मा की अगुवाई में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता.” इस हेडलाइन ने लोगों को याद दिलाया कि यह जीत सिर्फ अनुभवी खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि उन नई पीढ़ी की लड़कियों की भी है जिन्होंने अपने जुनून से इतिहास लिखा.

दुनिया क्यों झुकी भारतीय महिला टीम के आगे?

इस जीत के बाद दुनियाभर के स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स ने भारतीय टीम को सलाम किया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक क्रिकेटिंग विजय नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय है. भारत ने दिखा दिया कि अब महिला क्रिकेट सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि भविष्य का नेतृत्व है.

