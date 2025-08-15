15 अगस्त और क्रिकेट का रोमांच...इस दिन कितनी बार मैदान पर उतरी टीम इंडिया? रिजल्ट देख रह जाएंगे हैरान
15 अगस्त और क्रिकेट का रोमांच...इस दिन कितनी बार मैदान पर उतरी टीम इंडिया? रिजल्ट देख रह जाएंगे हैरान

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 15, 2025, 10:24 AM IST
Team india performence on 15th August
Team india performence on 15th August

भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है. यह देश को एकसाथ जोड़ने का काम करता है और जब इसका कनेक्शन स्वतंत्रता दिवस से जुड़ जाए तो रोमांच दोगुना हो जाता है. टीम इंडिया ने 1947 में आजादी मिलने के बाद कई मैच 15 अगस्त के दिन खेले हैं. फैंस को आजादी का जश्न मनाने के साथ-साथ क्रिकेट मैच देखने का भी मौका मिला है. फैंस के मन में ये सवाल जरूर उठते हैं कि इस दिन टीम इंडिया ने कितने मैच खेले हैं और उनमें कैसा प्रदर्शन रहा है? हम उन मुकाबलों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जिनका संबंध इस स्पेशल दिन से रहा है.

ये भी पढ़ें: चोटिल क्रिकेटर पर अचानक आया बड़ा अपडेट, भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में मचाया था कहर

आजादी के बाद पहली बार भारतीय टीम का मैच

15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता मिली थी. इसके ठीक 5 साल बाद भारतीय टीम को क्रिकेट के मैदान पर इस तारीख को सेलिब्रेट करने का मौका मिला था. 1952 में भारतीय टीम पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने उतरी थी. इस मुकाबले की शुरुआत 14 अगस्त को हुई थी और ये मैच 15 अगस्त के दिन भी जारी रहा था. भारतीय टीम में ये मुकाबला ड्रॉ कराने में कामयाब रही थी.

लंबे समय तक जीत का रहा इंतजार

इंग्लैंड के खिलाफ हुए टेस्ट मैच के बाद भारतीय टीम काफी समय तक 15 अगस्त पर मैच नहीं खेली. साल 2001 में श्रीलंका के खिलाफ मैच हुआ था. भारतीय टीम को इस मुकाबले में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था. 2014 में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला गया. भारतीय टीम फिर नहीं जीत पाई और उसे 244 रनों से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था.

श्रीलंका ने दूसरी बार हराया

साल 2015 में भारतीय टीम एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ आमने सामने थी. 15 अगस्त के दिन खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया का हार का रथ नहीं थमा और एक बार फिर हार मिली.

आजादी के बाद पहली बार मिली जीत

लगातार मिल रही हार के बाद भारतीय टीम साल 2021 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में जीतने में कामयाब रही थी. टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 151 रनों से हरा कर अंग्रेजों की धरती पर तिरंगा फहराया था.

पहली बार वनडे में मिली जीत

साल 2019 में खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच में भारतीय टीम ने डकवर्थ लुईस स्टर्न (डीएलएस) मेथड से 6 विकेट से मुकाबला जीतकर देश का नाम रोशन किया था. ये मुकाबला वेस्टइंडीज में 14 अगस्त को शुरू हुआ, लेकिन भारतीय समयानुसार ये 15 अगस्त को खेला गया था.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

;