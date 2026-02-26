चेन्नई में लौटी टीम इंडिया की चमक... रनों की बारिश में बह गया जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर

T20 World Cup 2026 India beats Zimbabwe: भारत ने गुरुवार (26 फरवरी) को चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मैच में जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है. अब उसके 2 मैचों में 2 अंक हो गए हैं और उसने वेस्टइंडीज की बराबरी कर ली है. हालांकि, नेट रनरेट के हिसाब से भारत अभी भी ग्रुप में तीसरे स्थान पर है. वेस्टइंडीज दूसरे क्रम पर है. शीर्ष पर काबिज साउथ अफ्रीका 2 मैचों में 4 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है. अब 1 मार्च को कोलकाता में टीम इंडिया करो या मरो वाले मैच में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी. इस मैच को जीतने वाली टीम अंतिम-4 में पहुंच जाएगी.

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारत ने बैटिंग के लिए बुलाए जाने के बाद 256/4 का बड़ा स्कोर बनाया. जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 184 रन ही बना सकी. लगातार दूसरी हार के साथ सिकंदर रजा की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई. वह अब 1 मार्च को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 में अपना आखिरी मैच खेलेगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हाईएस्ट स्कोर

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल बनाया. श्रीलंका ने 2007 में केन्या के खिलाफ 260/6 का स्कोर खड़ा किया था. उस रिकॉर्ड को टीम इंडिया नहीं तोड़ पाई. हालांकि, उसने मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप संस्करण का सबसे बड़ा स्कोर जरूर बना दिया. इसे वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ कुछ ही दिनों पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बनाया था. विंडीज टीम ने 254/6 का स्कोर खड़ा किया था.

सैमसन और अभिषेक ने की तूफानी शुरुआत

चेन्नई में पहले बैटिंग करने के लिए कहे जाने पर भारत ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ बैटिंग शुरू की. सैमसन ने प्लेइंग इलेवन में वापसी की. भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए. रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर की जगह सैमसन और अक्षर पटेल को शामिल किया. ओपनिंग जोड़ी ने सिर्फ 22 गेंदों में 48 रन जोड़े, जिसमें सैमसन ने 24 रन बनाए. इसमें एक चौका और दो छक्के शामिल थे.

ईशान-सूर्या का प्रहार, अभिषेक की पहली फिफ्टी

ईशान किशन तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए और 24 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से 38 रन बनाए. उन्होंने अभिषेक शर्मा (30 गेंदों पर 55 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े. अभिषेक शर्मा ने चार छक्के और इतने ही चौके लगाए. यह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका पहला अर्धशतक है. किशन ने 11वें ओवर में सिकंदर रजा को अपना विकेट दिया और फिर सूर्यकुमार यादव पिच पर आए. सूर्यकुमार ने हाथ खोले और सिर्फ 13 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 33 रन बनाए. वह 15वें ओवर में एक और छक्का लगाने की कोशिश में आउट हो गए.

तिलक और हार्दिक ने मचाई तबाही

तिलक वर्मा छठे नंबर पर बैटिंग करने आए और उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों पर नाबाद 44 रन की पारी में चार छक्के और तीन चौके मारे. उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ पांचवें विकेट के लिए 84 रन जोड़े. हार्दिक ने सिर्फ 23 गेंदों पर दो चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 50 रन बनाए. इस पारी में भारत के 17 छक्के टी20 वर्ल्ड कप की एक पारी में टीम के सबसे ज्यादा छक्के हैं. यह 2024 टी20 वर्ल्ड कप में ग्रोस आइलेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 छक्कों से ज्यादा है.

ब्रायन बेनेट ने लड़ी लड़ाई

257 रनों के लक्ष्य के दबाव में जिम्बाब्वे की टीम तेजी से रन नहीं बना पाई. शुरुआती ओवरों में धीमी बल्लेबाजी का खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा. ब्रायन बेनेट और कप्तान सिकंदर रजा ने तेजी से बल्लेबाजी कर हार के अंतर को कम कर दिया. ओपनर बेनेट दुर्भाग्यशाली रहे और अपना शतक पूरा नहीं कर पाए. वह 59 गेंद पर 97 रन बनाकर नाबाद रहे. बेनेट ने 8 चौके और 6 छक्के लगाए. सिकंदर रजा ने 21 गेंद पर 31 रन बनाए. उन्होंने दो चौके और दो छक्का लगाया. भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए.