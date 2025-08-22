मेलबर्न से न्यूयॉर्क तक...भारत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, ये रहे पिछले 5 टी20 मैचों के रिकॉर्ड
मेलबर्न से न्यूयॉर्क तक...भारत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, ये रहे पिछले 5 टी20 मैचों के रिकॉर्ड

India vs Pakistan Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 13 टी20 इंटरनेशनल मैचों का आयोजन हुआ है. इनमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी है. उसे 10 मुकाबलों में जीत मिली है. पाकिस्तान सिर्फ तीन मैच ही जीत पाया है. भारत ने उसे 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में परास्त किया था.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:48 AM IST
India vs Pakistan Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के बाद किसी भी फॉर्मेट में आमने-सामने होंगी. टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया था. वह मुकाबला वनडे फॉर्मेट में खेला गया था और अब एशिया कप में दोनों टीमें के बीच मैच टी20 फॉर्मेट में होगा. पहलगाम में निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान में स्थित आंतकी ठिकानों को तहस-नहस कर दिया था. उसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है. 

सरकार ने दी खेलने की इजाजत

तनाव के माहौल को देखते हुए माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच यह मैच नहीं खेला जाएगा. हाल ही में इंग्लैंड में जब पूर्व क्रिकेटरों के एक टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया था. हालांकि, एशिया कप में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. भारत सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है. सरकार का कहना है कि द्विपक्षीय मैच नहीं होंगे, लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में मैच हो सकता है.

भारत-पाकिस्तान टी20 हेड टू हेड

ये भी पढ़ें: 443 रन, 494 बॉल...भारत के 'ब्रैडमैन' ने 1006 मिनट तक की थी बैटिंग, 77 साल से 'अमर' ये महारिकॉर्ड

मेलबर्न और न्यूयॉर्क में मिली थी यादगार जीत

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले पांच मैचों की बात करें तो इसमें भी टीम इंडिया आगे है. उसे तीन मैचों में जीत मिली है. भारत ने इस दौरान मेलबर्न और न्यूयॉर्क में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. मेलबर्न में तो विराट कोहली ने यादगार पारी खेली थी. उन्होंने हारे हुए मैच में टीम इंडिया को जीत दिलाई थी. 2022 में मिली इस जीत के बाद टीम इंडिया ने 2024 में न्यूयॉर्क में तहलका मचा दिया था. मैच हाथ से फिसल रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल करते हुए पाकिस्तान को पटक दिया. 2022 में मेलबर्न में जीत से पहले एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को दुबई में हराया था.

ये भी पढ़ें: ​40 बॉल में चाहिए थे 102 रन...फिर जो हुआ उस पर नहीं होगा यकीन, धोनी के धांसू प्लेयर ने धो डाला

भारत-पाकिस्तान के बीच पिछले 5 टी20 मैच

2024- न्यूयॉर्क- भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया
2022- मेलबर्न- भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया
2022- दुबई- पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हराया
2022- दुबई- भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया
2021- दुबई- पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया.

;