वनडे में फिनिशर के लिए तरस रही टीम इंडिया, ये 5 खूंखार बल्लेबाज सेलेक्शन के दावेदार, छक्कों में करते हैं डील

Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों फिनिशर को लेकर परेशान है. उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में 349 और 358 का स्कोर खड़ा किया. पहले वनडे में टीम इंडिया तो दूसरे में अफ्रीकी टीम जीती. दोनों मैचों में एक बड़ी समस्या सामने आई, जिसने मैनेजमेंट और फैंस को परेशान किया. रांची और रायपुर में एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 400 रनों तक पहुंच जाएगा, लेकिन निचले क्रम के खराब प्रदर्शन ने टीम को 350 के आस-पास रोक दिया. इस कारण कोच गौतम गंभीर की आलोचना भी हो रही है. कहा जा रहा है कि वह स्पेशलिस्ट फिनिशर की जगह ऑलराउंडर्स के नाम पर लगातार बदलाव कर रहे हैं, जिससे बैलेंस बिगड़ रहा है.

छठे-सातवें नंबर की गुत्थी कब सुलझेगी?

20 दिसंबर 2020 से अब तक भारत ने छठे नंबर पर 12 बल्लेबाजों को उतारा है. वहीं, सातवें नंबर पर 15 बल्लेबाज इस अवधि में बल्लेबाजी कर चुके हैं. ऐसे में अब सवाल है कि लंबे समय के लिए एक मजबूत फिनिशर की तलाश किस खिलाड़ी पर जाकर रुकेगी?

हम ऐसे 4 खिलाड़ियों के बारे में आपको यहां बता रहे हैं जो भारत के लिए वनडे में बेहतर फिनिशर बन सकते हैं...

अक्षर पटेल: ऑलराउंडर अक्षर पटेल के वनडे आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन लगातार मौके मिलने पर वह बेहतर फिनिशर साबित हो सकते हैं. 2025 के IPL में उन्होंने 157.49 की औसत से रन बनाए. दबाव वाले हालात में बैटिंग की और अपनी पारी की शुरुआत में ही रिस्क लेने की इच्छा दिखाई. उनका खेल बेहतर हुआ है. अगर भारत को किसी अनुभवी और बेहतर होते पावर गेम वाले खिलाड़ी की जरूरत है, तो अक्षर शानदार विकल्प हो सकते हैं.

शिवम दुबे: भारत के घरेलू सर्किट में कुछ ही बैट्समैन शिवम दुबे जितनी सफाई से क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स में उनके बदलाव ने उन्हें आईपीएल के सबसे खतरनाक मिडिल-ऑर्डर हिटर्स में से एक बना दिया. उन्होंने लगातार तीन सीजन तक 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट बनाए रखा. शिवम दुबे अभी टी20 में ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को परेशान करने की उनकी काबिलियत ने वनडे का दावेदार बना दिया है.

ऋषभ पंत: ऋषभ पंत तीनों फॉर्मेट के शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से केएल राहुल ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रखी है. पंत का वनडे में न होना अभी भी हैरान करने वाला है. 31 मैचों में उनका औसत 33 से ज्यादा और स्ट्राइक रेट 106 से ज्यादा है. पंत किसी भी आक्रमण को ध्वस्त करने का माद्दा रखते हैं और वह एक बेहतरीन फिनिशर साबित हो सकते हैं.

रिंकू सिंह: तूफानी बल्लेबाज रिंकू सिंह पहले से ही टी20 क्रिकेट में फिनिशिंग रोल के लिए जाने जाते हैं. प्रेशर में उनका कंट्रोल और आखिरी ओवरों में बाउंड्री लगाने की उनकी काबिलियत ने उन्हें यह नाम दिलाया है. हालांकि, उनका वनडे अनुभव सिर्फ दो मैचों तक ही है, लेकिन उन्होंने दोनों में नंबर 6 पर बैटिंग की है और 134.14 का स्ट्राइक रेट बनाया है. उनमें इस फॉर्मेट में बेहतरीन फिनिशर बनने के सारे गुण हैं.

रियान पराग: असम के बल्लेबाज रियान पराग का आगे बढ़ना लगातार और पक्का रहा है. उनका घरेलू वनडे रिकॉर्ड शानदार है. इसमें उनका औसत 41 और स्ट्राइक रेट 104.06 है. उनकी शॉट बनाने की रेंज काफी बढ़ गई है और अब वह मैच को फिनिश करने के लिए बेताब रहते हैं. उन्होंने सिर्फ एक ODI खेला है, लेकिन वह इस फॉर्मेट में लंबे समय तक योगदान दे सकते हैं.