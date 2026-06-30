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12 साल से जीत के लिए तरस रहा इंग्लैंड... कोहली-रोहित की कप्तानी में कभी नहीं हारा भारत, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

India vs England: आपको ये जानकर गर्व होगा कि पिछले 12 सालों से भारतीय टीम का इंग्लैंड के खिलाफ बाइलेटरल टी20 सीरीज में दबदबा रहा है. इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ आखिरी बार 2014 में T20 सीरीज जीता था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 30, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:09 PM IST
12 साल से जीत के लिए तरस रहा इंग्लैंड... कोहली-रोहित की कप्तानी में कभी नहीं हारा भारत, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड
Image Credit: (AI Graphic/BCCI) कोहली-रोहित की कप्तानी में कभी नहीं हारा भारत, देखें हेड टू हेड रिकॉर्डSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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