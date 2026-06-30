12 साल से जीत के लिए तरस रहा इंग्लैंड... कोहली-रोहित की कप्तानी में कभी नहीं हारा भारत, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने वाला है. 1 जुलाई (बुधवार) को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में पहला मुकाबला खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया के सफर की शुरुआत अच्छी नहीं रही. भारत पर पहली बार आयरलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ लगातार दो मैचों में हार का दाग लगा. 'मेन इन ब्लू' इस दर्द को भूलकर अंग्रेजों को जख्म देने की तैयारियों में जुटी है. इंग्लैंड के खिलाफ बाइलेटरल टी20 सीरीज में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है.
आपको ये जानकर गर्व होगा कि पिछले 12 सालों से भारतीय टीम का इंग्लैंड के खिलाफ बाइलेटरल टी20 सीरीज में दबदबा रहा है. इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ आखिरी बार 2014 में T20 सीरीज जीता था. तब महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के कप्तान थे. उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत एक भी हार इंग्लैंड से T20 सीरीज नहीं हारा है.
भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 9 द्विपक्षीय T20I सीरीज हुई है. इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी. 2014 तक इंग्लैंड ने लगातार 3 सीरीज पर कब्जा किया, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया का दबदबा रहा है. 2014 के बाद से दोनों टीमों के बीच 5 T20 शृंखला हुई है और सभी में भारत को जीत मिली है. अब श्रेयस अय्यर पर इस रिकॉर्ड को बरकरार रखने का दबाव होगा.
भारत और इंग्लैंड के बीच हुए टी20 मैचों में हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमें अब तक 30 बार आमने-सामने हुई हैं. 18 में टीम इंडिया ने बाजी मारी है, जबकि 12 मुकाबले इंग्लैंड के नाम रहे हैं. आखिरी बार दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भिड़ी थी. तब भारत ने 7 रन से जीत दर्ज किया था. इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने उस मुकाबले में शानदार शतक जड़ा था, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके थे.
भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.
इंग्लैंड की टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड.