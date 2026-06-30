12 साल से जीत के लिए तरस रहा इंग्लैंड... कोहली-रोहित की कप्तानी में कभी नहीं हारा भारत, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने वाला है. 1 जुलाई (बुधवार) को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में पहला मुकाबला खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया के सफर की शुरुआत अच्छी नहीं रही. भारत पर पहली बार आयरलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ लगातार दो मैचों में हार का दाग लगा. 'मेन इन ब्लू' इस दर्द को भूलकर अंग्रेजों को जख्म देने की तैयारियों में जुटी है. इंग्लैंड के खिलाफ बाइलेटरल टी20 सीरीज में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है.