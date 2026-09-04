एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत की एंट्री, 137 रन से दर्ज की प्रचंड जीत, स्मृति मंधाना ने बल्ले से उगली आग

भारत ने गुरुवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए महिला एशिया कप 2026 के ग्रुप A मैच में हांगकांग को 137 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है. भारतीय टीम ने इसी के साथ ही महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. स्मृति मंधाना ने अपनी शानदार बैटिंग की बदौलत भारतीय टीम को हांगकांग पर 137 रनों से बड़ी जीत दिलाई है. स्मृति मंधाना ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए सिर्फ 64 गेंदों में 124 रन बनाए. स्मृति मंधना ने इस दौरान 14 चौके और 7 छक्के उड़ाए. स्मृति मंधाना की पारी के दम पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 193/5 का स्कोर खड़ा किया.
हांगकांग की टीम भारत के 194 रनों के लक्ष्य के जवाब में 16.2 ओवर में सिर्फ 56 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके. इसके अलावा श्री चरणी, प्रेमा रावत और नंदनी शर्मा ने भी 2-2 विकेट चटकाए. भारतीय गेंदबाजों ने हांगकांग की बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर दिया. 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हांगकांग की टीम को लय हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी.
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने नताशा माइल्स के खिलाफ पहला ओवर मेडन डालकर मैच का माहौल बनाया, जिसके बाद नंदनी शर्मा ने दूसरे ओवर में मारिको हिल को चार गेंदों पर बिना खाता खोले आउट करके हांगकांग पर शुरुआती दबाव बना दिया. पावरप्ले के दौरान हांगकांग की टीम एक विकेट खोकर सिर्फ 16 रन ही बना सकी, और यास्मीन दसवानी व माइल्स के लिए बाउंड्री लगाना मुश्किल हो रहा था. आखिरकार दसवानी को दीप्ति शर्मा ने 23 गेंदों में 11 रन पर आउट किया, जबकि माइल्स ने 27 गेंदों में 15 रन बटोरकर हांगकांग की टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन 10वें ओवर में प्रेमा रावत ने उन्हें आउट कर दिया.
प्रेमा रावत ने 12वें ओवर में फिर से सफलता हासिल की और हांगकांग की कप्तान कैरी चान को आउट किया. इसके बाद नंदनी शर्मा ने मरियम बीबी को सात रन पर आउट करके अपना दूसरा विकेट लिया, जबकि श्री चरणी ने 15वें ओवर में मरीना लैम्पलोफ को 14 रन पर आउट किया, जिससे हांगकांग का स्कोर छह विकेट पर 55 रन हो गया. दीप्ति शर्मा ने लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को समेटते हुए 16वें ओवर में तीन विकेट लिए और जॉयलीन कौर, इकरा सहर और मेई वाई सिउ को आउट किया, जिससे हांगकांग के नौ विकेट गिर गए.
श्री चरणी ने हांगकांग की पारी का अंत किया. हांगकांग की टीम 16.2 ओवर में 56 रन पर ऑलआउट हो गई और भारत ने 137 रनों से शानदार जीत हासिल की. भारत को पहले बल्लेबाजी करने को कहा गया, जिसके बाद शेफाली वर्मा ने स्मृति मंधाना के साथ पारी की शुरुआत की. स्मृति मंधाना को शेफाली वर्मा का अच्छा साथ मिला. शेफाली वर्मा ने 17 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे. ओपनिंग जोड़ी ने 74 रन जोड़े, जिसके बाद रुचिता वेंकटेश ने शेफाली वर्मा को आउट कर दिया. पावरप्ले खत्म होने के बाद, स्मृति मंधाना ने आक्रामक रुख अपनाया और पूरी तरह से दबदबा बना लिया.
प्रतिका रावल ने 12 गेंदों में 10 रन बनाए, जिसके बाद जॉयलीन कौर ने उन्हें आउट किया. वहीं, ऋचा घोष ने 13 गेंदों में 11 रन बनाए और मरीना लैम्पलो ने उन्हें आउट किया. कप्तान हरमनप्रीत कौर पारी के आखिर में स्मृति मंधाना का साथ देने आईं, लेकिन ज्यादा योगदान नहीं दे सकीं और 9 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गईं. हांगकांग के लिए मरीना लैम्पलो ने दो विकेट लिए, जबकि रुचिता वेंकटेश और जॉयलीन कौर ने एक-एक विकेट लिया.
खास बात यह है कि स्मृति मंधाना ने अपनी ही देश की दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज को पीछे छोड़कर महिला इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का इतिहास रच दिया. स्मृति मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ 64 गेंदों में 124 रनों की पारी खेलकर यह मुकाम हासिल किया और मिताली राज के 10,868 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में अब सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप पांच खिलाड़ियों में स्मृति मंधाना (10,880 रन) पहले स्थान पर हैं, उनके बाद मिताली राज, न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स (10,740 रन), इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स (10,273 रन) और वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर (10,007 रन) का नाम आता है.