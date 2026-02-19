भारत के पास शोएब अख्तर जैसा खूंखार तेज गेंदबाज, फाइटर जेट से प्यार, रॉकेट की तरह फेंकता है घातक गेंद

Advertisement
भारत के पास शोएब अख्तर जैसा एक खूंखार तेज गेंदबाज मौजूद है, जो फाइटर जेट से बेहद प्यार करता है. टीम इंडिया का यह खतरनाक तेज गेंदबाज मिसाइल और रॉकेट की तरह घातक गेंदें फेंकता है. भारत का ये गेंदबाज दुनिया में सबसे तेज गेंद डालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है. इस समय दुनिया में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Feb 19, 2026, 05:10 AM IST
भारत के पास शोएब अख्तर जैसा एक खूंखार तेज गेंदबाज मौजूद है, जो फाइटर जेट से बेहद प्यार करता है. टीम इंडिया का यह खतरनाक तेज गेंदबाज मिसाइल और रॉकेट की तरह घातक गेंदें फेंकता है. भारत का ये गेंदबाज दुनिया में सबसे तेज गेंद डालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है. इस समय दुनिया में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम है. शोएब अख्तर ने 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंदबाज फेंकी थी. शोएब अख्तर की इस गेंद की स्पीड 161.3 kmph की थी. शोएब अख्तर का रिकॉर्ड आज तक कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है. जो इस रिकॉर्ड की महानता को बताता है. इस गेंदबाज के अपने करियर में कई बार 150 का आकड़ा पार किया था. जोकि बहुत ज्यादा मुश्किल कहा जाता था.

भारत को मिला शोएब अख्तर जैसा खूंखार तेज गेंदबाज

शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है, लेकिन एक गेंदबाज ऐसा है जो ऐसा कर सकता है. वह गेंदबाज और कोई नहीं बल्कि भारत के तेज गेंदबाज मयंक यादव हैं. मयंक यादव को बचपन में ही जेट विमान पसंद थे और उनसे प्रेरणा मिलती थी. मयंक यादव को बचपन से ही जेट विमान, रॉकेट और सुपर बाइक की स्पीड ने रोमांचित किया है. मयंक यादव ने IPL 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए सबसे तेज गेंद डालकर तहलका मचा दिया था. मयंक यादव ने आईपीएल 2024 सीजन में RCB के खिलाफ एक मैच में 156.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी. मयंक यादव 156.7 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालकर रातोंरात स्टार बन गए थे.

रॉकेट की तरह फेंकता है घातक गेंद

मयंक यादव लगातार 150 किमी प्रति घंटे से ऊपर की गति से गेंदबाजी करने में माहिर हैं. लगातार 150 किमी प्रति घंटे से ऊपर की गति से गेंदबाजी करने की क्षमता ने मयंक यादव को टीम इंडिया में जगह भी दिलाई थी. मयंक यादव भारत के लिए अभी तक 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. इस फॉर्मेट में मयंक यादव 30 की औसत से 4 विकेट हासिल कर चुके हैं. मयंक यादव को लखनऊ सुपर जाएंट्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 11 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.

क्रिकेट प्रेमियों को बहुत सी उम्मीदें

मयंक यादव अगर अपनी स्पीड को और बेहतर बनाते हैं, तो वह शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. IPL 2024 में मयंक यादव के यॉर्कर को खेलना बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन साबित हुआ था. लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए IPL 2024 में मयंक यादव ने 4 मैचों में 7 विकेट झटके थे. IPL 2025 में मयंक यादव ने 2 मैच खेले थे और उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए थे. भारतीय टीम के साथ-साथ क्रिकेट प्रेमियों को भी मयंक यादव से बहुत सी उम्मीदें हैं. जिस हिसाब से समय के साथ मयंक यादव की गति बढ़ती जाएगी, उससे कहना गलत नहीं होगा कि वह शोएब अख्तर के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

फाइटर जेट से प्यार

मयंक यादव ने एक बार बयान देते हुए कहा था, ‘जीवन में मुझे ऐसी चीजें पसंद हैं, जिनकी गति अधिक हो. चाहे वह रॉकेट हो, हवाई जहाज हो या सुपर बाइक, स्पीड मुझे उत्साहित करती है. बचपन में मुझे जेट विमान पसंद थे और उनसे प्रेरणा मिलती थी. मैं केवल एक ही तेज गेंदबाज से प्रेरणा लेता हूं और वह डेल स्टेन हैं. वह मेरे आदर्श हैं और मैं उन्हें बहुत मानता हूं.'

बिहार से खास कनेक्शन

मयंक यादव का जन्म दिल्ली में हुआ लेकिन उनका कनेक्शन बिहार से है. मयंक यादव सुपौल के मरौना प्रखंड के रतहो गांव से ताल्लुक रखते हैं. मयंक यादव के पिता प्रभु यादव दिल्ली में दुरा इंडिया टोन प्रा लिमिटेड नामक सायरन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं. कोरोना के समय प्रभु यादव का बिजनेस डूब गया था.

पिता ने बेचे अंडे और चाय

मयंक यादव के पिता प्रभु यादव को चाय की दुकान और अंडे की रेहड़ी तक में काम करना पड़ा था. मयंक यादव को भविष्य का सुपरस्टार बताया जा रहा है. मयंक यादव अभी केवल 23 साल के ही हैं. मयंक यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2022 के ऑक्शन में 20 लाख के बेस प्राइज में खरीदा था. मयंक यादव चोट लगने की वजह से आईपीएल 2023 टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. आईपीएल 2024 में जब मयंक यादव ने वापसी की तो उन्होंने अपनी रफ्तार से कहर मचाकर रख दिया था. इसके बाद मयंक यादव को लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 11 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. IPL 2025 में मयंक यादव ने 2 मैच खेले थे और उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए थे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

mayank yadav

