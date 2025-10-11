Advertisement
बुलेट फायर की तरह गेंदबाजी, भारत का स्पीड स्टार, BCCI ने काटा टीम इंडिया से पत्ता, अब गुमनामी में खो गया

भारत का एक तेज गेंदबाज ऐसा है, जो बुलेट फायर की तरह गेंद फेंकता है. इस तेज गेंदबाज का करियर अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. टैलेंटेड होने के बावजूद 2 साल से इस खिलाड़ी को टीम इंडिया से बाहर ही रखा जा रहा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 11, 2025, 03:31 PM IST
बुलेट फायर की तरह गेंद फेंकता है ये घातक तेज गेंदबाज

भारत के टैलेंटेड तेज गेंदबाज उमरान मलिक बुलेट फायर की तरह गेंद फेंकते हैं. उमरान मलिक ने टीम इंडिया के लिए साल 2022 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उमरान मलिक ने भारत के लिए 10 वनडे और 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उमरान मलिक को कुछ समय के बाद अचानक टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया. उमरान मलिक को कुछ फिटनेस की समस्याएं भी रही हैं, लेकिन उन्होंने वापसी की हर संभव कोशिश जारी रखी.

अब करियर पर संकट

उमरान मलिक को मौजूदा समय में भारत की किसी भी टीम में खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है. उमरान मलिक ने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 29 जुलाई 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच के दौरान खेला था. उमरान मलिक ने उस वक्त सनसनी मचा दी थी, जब उन्होंने आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 157 KMPH की रफ्तार से गेंद फेंकी थी. यह आईपीएल इतिहास की तीसरी सबसे तेज रफ्तार से फेंकी गई गेंद है. आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टैट के नाम पर दर्ज है.शॉन टैट ने आईपीएल 2011 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के खिलाफ 157.71 KMPH की रफ्तार से गेंद फेंकी थी.

अचानक टीम से निकाला गया

उमरान मलिक ने भारत के लिए 10 वनडे मैचों में 13 विकेट और 8 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं. उमरान मलिक ने आईपीएल के 26 मैचों में खेलते हुए 29 विकेट हासिल किए हैं. उमरान मलिक घरेलू क्रिकेट में जम्मू और कश्मीर के लिए खेलते हैं. उमरान मलिक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 16 विकेट और LIST-A क्रिकेट में 15 विकेट चटकाए हैं. उमरान मलिक दाएं हाथ के घातक तेज गेंदबाज हैं.

लगातार 150 KMPH की रफ्तार से गेंद फेंकने में माहिर

बता दें कि इस समय दुनिया में सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम है. शोएब अख्तर ने 2003 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंदबाज फेंकी थी. शोएब अख्तर की इस गेंद की स्पीड 161.3 kmph की थी. उमरान मलिक लगातार 150 किमी प्रति घंटे से ऊपर की गति से गेंदबाजी करने में माहिर हैं. लगातार 150 किमी प्रति घंटे से ऊपर की गति से गेंदबाजी करने की क्षमता ने उमरान मलिक को टीम इंडिया में जगह दिलाई थी.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Umran Malik

