'अपना सब कुछ झोंक दिया...', 5 साल बाद टीम इंडिया से अचानक विदा कर दिया गया ये दिग्गज, सोशल मीडिया पर लिखा इमोशनल पोस्ट

भारतीय क्रिकेट टीम के साथ एक दिग्गज का 5 साल पुराना लंबा सफर खत्म हो चुका है. इस दिग्गज की अचानक टीम इंडिया से विदाई कर दी गई है. अपनी विदाई के बाद ये दिग्गज बहुत भावुक हो गया और उसने अब सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाली पोस्ट शेयर किया है. भारत के फील्डिंग कोच टी. दिलीप ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम के साथ अपना लंबा सफर खत्म होने पर भावुक विदाई संदेश लिखा है. टी. दिलीप के मुताबिक यह सफर उनके लिए बहुत मायने रखता है और अपने पांच साल के सफल कार्यकाल को शब्दों में बयां करना उनके लिए मुश्किल है.
नवंबर 2021 में टीम से जुड़े टी. दिलीप, जिम्बाब्वे के T20I दौरे के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू न होने पर भारतीय टीम से अलग हो गए हैं. उनकी जगह सुभादीप घोष ने फील्डिंग कोच का पद संभाला है और वह 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की सीरीज के लिए टीम के साथ श्रीलंका जाएंगे. टी. दिलीप ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, 'पांच साल. एक ऐसे सफर के लिए सही शब्द ढूंढना मुश्किल है, जो इतना मायने रखता हो. जब मैं पहली बार इस सेटअप में आया था, तो मेरा मकसद बस एक ही था, हर दिन अपना सब कुछ देना. फील्डिंग हमेशा से उस खेल में योगदान देने का मेरा तरीका रहा है, जिसे मैं प्यार करता हूं, और मैं इस टीम के सफर का हिस्सा बनने का मौका मिलने के लिए शुक्रगुजार हूं.'
भारतीय ड्रेसिंग रूम में माहौल का जिक्र करते हुए टी. दिलीप ने कहा, 'टीम की ऐसी यादें हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी. ICC T20 वर्ल्ड कप जीत (2024 और 2026), ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत (2025), दो एशिया कप जीत (2023 और 2025), ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप (2023) में रनर-अप रहना और वर्ल्ड स्टेज पर कई यादगार सफर को मैं हमेशा याद रखूंगा.' टी. दिलीप ने पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़, मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर और उन अलग-अलग कप्तानों का भी शुक्रिया अदा किया जिनके साथ उन्होंने काम किया.
टी. दिलीप ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मुझ पर भरोसा करने और भारतीय क्रिकेट की सेवा करने का मौका देने के लिए BCCI और भारतीय क्रिकेट टीम का दिल से शुक्रिया. राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर आपके भरोसे के लिए धन्यवाद. आप दोनों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर आप सभी के साथ काम करना और आपके कप्तानी के समय में योगदान देना मेरे लिए सम्मान की बात थी. हर खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य को धन्यवाद. हमने साथ में जो यादें बनाई हैं, वे जीवन भर मेरे साथ रहेंगी.'