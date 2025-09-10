टीम इंडिया के खूंखार ओपनर ने भरी हुंकार, ताबड़तोड़ लगाए 30 छक्के, यूएई मैच से पहले सैमसन-बुमराह गायब!
टीम इंडिया के खूंखार ओपनर ने भरी हुंकार, ताबड़तोड़ लगाए 30 छक्के, यूएई मैच से पहले सैमसन-बुमराह गायब!

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:19 PM IST
India vs UAE Asia Cup: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत बुधवार (10 सितंबर) को यूएई के खिलाफ दुबई में करेगी. यह टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला होगा. मंगलवार को पहले मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को हराया. अब सबकी नजर टीम इंडिया पर है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत टूर्नामेंट जीतने का प्रबल दावेदार है. मैच से एक दिन प्रैक्टिस सेशन में कई चीजें देखने को मिलीं, जिसने सबका ध्यान अपन ओर खींचा.

अभिषेक शर्मा ने लगाए 30 छक्के

बल्लेबाज संजू सैमसन और स्टार तेज गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह ने मंगलवार को हुए वैकल्पिक अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया. भारतीय टीम ने अपने पहले मैच से एक दिन पहले अभ्यास सत्र आयोजित किया. इस सत्र में युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 30 छक्के लगाकर सबको प्रभावित किया. अभिषेक पहले मैच में शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करने वाले हैं. वह अपनी विस्फोटक बैटिंग और लंबी-लंबी पारियों के लिए मशहूर हैं.

ये भी पढ़ें: आज यूएई के खिलाफ कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11? ये सुपरस्टार होंगे OUT, सूर्यकुमार यादव तोड़ देंगे दिल!

सैमसन की जगह पर सवाल

एक रिपोर्ट के अनुसार, यह एक वैकल्पिक अभ्यास सत्र था, इसलिए सीनियर खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन और तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने आराम करने का फैसला किया. संजू सैमसन को मुख्य भारतीय बल्लेबाजों के साथ ज्यादा अभ्यास नहीं कराया गया, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें भारत की प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा जा सकता है. पिछले एक साल में टी20 में भारत के लिए ओपनिंग कर रहे सैमसन को बेंच पर बैठना पड़ सकता है. भारत के विशेषज्ञ फिनिशर जितेश शर्मा को निचले-मध्य क्रम की भूमिका सौंपी जा सकती है और वह विकेटकीपिंग भी करेंगे.

 

 

ये भी पढ़ें: SA20 ऑक्शन के टॉप-5 महंगे खिलाड़ी...'वर्ल्ड चैंपियन' कप्तान और 991 विकेट लेने वाला बॉलर अनसोल्ड

अभिषेक शर्मा ने सबको किया चकाचौंध

मंगलवार को अभ्यास सत्र में अभिषेक शर्मा पर सभी की निगाहें टिकी थीं. इस युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज ने गेंद को ज्यादा ताकत से नहीं मारा, बल्कि बेहतरीन क्लास दिखाते हुए गेंदों को मैदान के बाहर भेजा. अभिषेक ने पूरे सत्र को 'हिटिंग' में बदल दिया. एक घंटे के बल्लेबाजी सत्र के दौरान उन्होंने 25 से 30 छक्के लगाए, जिससे दर्शकों के लिए उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो गया.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं.

Asia CupAsia Cup 2025

