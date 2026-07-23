श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की पहली टी20 जीत, 19 गेंद पर वैभव सूर्यवंशी की फिफ्टी, मयंक-प्रिंस ने बरपाया कहर

India vs Zimbabwe 1st T20I: हरारे में गुरुवार (23 जुलाई) को खेले गए तीन मैचों की सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को सात विकेट से करारी शिकस्त दी. 126 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर उतरते ही आक्रामक रुख अपनाया और मात्र 18 गेंदों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया. हालांकि, वह अपनी अगली ही गेंद पर आउट हो गए, लेकिन अपनी इस पारी से उन्होंने भारत की जीत पक्की कर दी. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज की पारी चार चौकों और कई शानदार छक्कों से सजी थी.
इससे पहले भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसे उनके गेंदबाजों ने पूरी तरह सही साबित किया. भारतीय तेज गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे के टॉप-ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया. मयंक यादव (2/18) ने अपनी अंतरराष्ट्रीय वापसी पर पहली ही गेंद पर विकेट लेकर इतिहास रच दिया और प्रिंस यादव (2/19) के साथ मिलकर मेजबान टीम को 20 ओवरों में 7 विकेट पर 125 रनों पर रोक दिया. जिम्बाब्वे की ओर से वेस्ली मधेवेरे 39 रनों के साथ सर्वोच्च स्कोरर रहे.
Blowing through the top order early on
Mayank Yadav is awarded the Player of the Match for an outstanding powerplay spell on his comeback
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मयंक यादव की 145 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार ने बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा कर दिया, जिससे वे क्रीज के पीछे जाकर खेलने का साहस नहीं जुटा सके और जल्दी अपने विकेट गंवा दिए. भारत के तीनों तेज गेंदबाजों ने बेहतरीन अनुशासन दिखाया और एक समय स्कोर 32 रन पर 4 विकेट कर दिया था.
Maiden international fifty
Vaibhav Sooryavanshi becomes the youngest batter ever to score a T20I half-century
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आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इस जीत ने भारतीय टीम के ऊपर से दबाव को काफी हद तक कम कर दिया है.श्रेयस अय्यर ने भी मैच हारने के अपने सिलसिले को खत्म किया और टीम के भीतर खुशी का माहौल है. उनकी कप्तानी में टीम ने 8 मैचों में पहली जीत हासिल की है. इससे पहले आयरलैंड में 2 और इंग्लैंड में 4 मैचों में हार मिली थी.
वैभव की तूफानी शुरुआत के बाद ईशान किशन ने रनों की गति को धीमा नहीं होने दिया और कप्तान श्रेयस ने भी उनका बखूबी साथ निभाया. वैभव ने 19 गेंद पर 50 रन बनाए. ईशान किशन ने 24 गेंद पर 35 और श्रेयस अय्यर ने 24 गेंद पर नाबाद 28 रन बनाए. तिलक वर्मा 6 रन बनाकर नाबाद रहे और अभिषेक शर्मा एक रन ही बना सके. सीरीज का दूसरा मैच 25 जुलाई को हरारे में ही खेला जाएगा. टीवी पर इसका प्रसारण UNITE8 SPORTS 1 और UNITE8 SPORTS 2 पर देख सकते हैं.