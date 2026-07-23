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श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की पहली टी20 जीत, 19 गेंद पर वैभव सूर्यवंशी की फिफ्टी, मयंक-प्रिंस ने बरपाया कहर

India vs Zimbabwe 1st T20I: भारत ने जिम्बाब्वे को पहले टी20 मैच में 7 विकेट से हराया. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने महज 18 गेंदों में अर्धशतक जड़कर इतिहास रचा. वहीं मयंक यादव की घातक गेंदबाजी ने मेजबान टीम को 125 रनों पर सीमित कर दिया.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 23, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:29 PM IST
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की पहली टी20 जीत, 19 गेंद पर वैभव सूर्यवंशी की फिफ्टी, मयंक-प्रिंस ने बरपाया कहर
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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