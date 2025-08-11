'यह सुनकर बहुत दुख हुआ...', बुमराह के आलोचकों पर फूटा भारत के पूर्व बॉलिंग कोच का गुस्सा

भारत के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण, जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को नियंत्रित करने के लिए मैच न खेलने पर हो रही कड़ी आलोचना के बीच उनके बचाव में आए हैं. बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में केवल तीन टेस्ट मैच खेले. वह सीरीज के जरूरी 5वें टेस्ट मैच में भी नहीं खेल पाए, जिसके बाद से उन्हें काफी आलोचना का सामना करने पड़ रहा है. बुमराह के इन्हीं आलोचकों पर भरत अरुण ने निशाना साधा है.

बुमराह के आलोचकों पर बरसे भरत अरुण

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अरुण ने कहा कि बुमराह के खिलाफ ऐसी बातें सुनना 'आम बात है'. पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने बुमराह की आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए किसी का नाम नहीं लिया. उन्होंने कहा, 'बुमराह के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ. उनकी एक गंभीर सर्जरी हुई है और लोगों को यह समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सर्जरी हो गई है और वह हमेशा के लिए ठीक हो गए हैं. नहीं, अब उनकी पीठ को लेकर मामला और भी ज्यादा गंभीर है.'

लगातार चोटों से जूझ रहे

गौरतलब है कि बुमराह ने जनवरी 2018 में अपने टेस्ट डेब्यू के बाद सेकई मैच गंवाए हैं. 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद उन्हें आराम दिया गया था. उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया था. बुमराह पीठ की चोट के कारण 2022 टी20 विश्व कप से चूक गए थे. बुमराह ने 2023 वनडे विश्व कप से पहले वापसी की और आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया. 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उन्हें पीठ में फिर से तकलीफ हुई और उन्होंने 5वें टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी नहीं की. पीठ की समस्या के कारण वह 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से चूक गए. उन्होंने आईपीएल 2025 के दौरान वापसी की.

एशिया कप खेलेंगे?

अभी यह कन्फर्म नहीं है कि बुमराह 2025 एशिया कप खेलेंगे या नहीं. ऐसा लग रहा है कि वह अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं. चूंकि अगले साल की शुरुआत में टी20 विश्व कप है, इसलिए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तब तक केवल महत्वपूर्ण टी20 मैच खेलने की उम्मीद है. बुमराह ने 2023 विश्व कप फाइनल के बाद से कोई वनडे मैच नहीं खेला है. 2024 टी20 विश्व कप फाइनल उनका आखिरी टी20 मैच था.