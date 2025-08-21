हर्षित राणा के सेलेक्शन पर बवाल, पूर्व क्रिकेटर ने BCCI की सेलेक्शन कमिटी पर गोली की तरह दागे सवाल
हर्षित राणा के सेलेक्शन पर बवाल, पूर्व क्रिकेटर ने BCCI की सेलेक्शन कमिटी पर गोली की तरह दागे सवाल

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 21, 2025, 07:57 AM IST
एशिया कप 2025 के लिए जब से टीम इंडिया का ऐलान हुआ है, तब से कुछ बातों को लेकर लगातार बवाल मच रहा है. अजीत अगरकर की अगुवाई वाली BCCI की सेलेक्शन कमिटी ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को एशिया कप 2025 के लिए भारत की टी20 टीम में चुनकर हर किसी को हैरान कर दिया. हर्षित राणा को मौका देने के चक्कर में सेलेक्टर्स ने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आराम देने के नाम पर एशिया कप 2025 की टीम से बाहर कर दिया. एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के ऐलान के बाद अजीत अगरकर और उनकी टीम की आलोचना हो रही है.

सेलेक्शन कमिटी पर गोली की तरह दागे सवाल

भारत के पूर्व ओपनर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हर्षित राणा के सेलेक्शन के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उनका रिकॉर्ड एशिया कप 2025 के लिए 15 सदस्यीय टीम में जगह पाने के लिए उचित नहीं है. आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'हर्षित राणा का मामला बहुत दिलचस्प है. उनके मामले पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि वह एक बार शिवम दुबे की जगह कन्कशन रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, तीन विकेट भी लिए थे और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे, जो शानदार था, लेकिन उससे पहले और बाद का क्या?'

28 गेंद पर शतक, ठोके 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने टी20 में मचाई भूकंप जैसी तबाही

टीम इंडिया में जगह पाने लायक नहीं

हर्षित राणा का आईपीएल 2025 सीजन निराशाजनक रहा था, जिसमें उन्होंने 10.18 की इकॉनमी रेट से 15 विकेट लिए थे. आकाश चोपड़ा को लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ उस एक बेहतरीन प्रदर्शन के अलावा हर्षित राणा का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. आकाश चोपड़ा ने कहा, 'हर्षित राणा का पिछला आईपीएल सीजन बेहद साधारण रहा था. उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनके आंकड़े भी अच्छे नहीं हैं. ऐसा नहीं लगता कि उनके आंकड़े टीम में जगह पाने लायक हैं.'

दुनिया का महाकंजूस गेंदबाज, इनके सामने तो जसप्रीत बुमराह भी बहुत फीके

प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ज्यादा योग्य थे

आकाश चोपड़ा ने कहा, 'सच्चाई यह भी है कि एशिया कप में उन्हें (हर्षित राणा) सभी मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा. दरअसल, जसप्रीत बुमराह के न होने पर उन्हें एक मैच भी खेलने को मिल सकता है. अगर उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि जो भी बाहर बैठेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.' आकाश चोपड़ा ने तर्क दिया कि आईपीएल 2025 पर्पल कैप जीतने वाले प्रसिद्ध कृष्णा और इंग्लैंड में अपने हालिया प्रदर्शन को देखते हुए मोहम्मद सिराज ज्यादा योग्य उम्मीदवार थे. आकाश चोपड़ा ने निष्कर्ष निकाला, 'आप पाएंगे कि प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलना चाहिए था, या आप मोहम्मद सिराज को मौका देने के बारे में सोच सकते थे, लेकिन टीम एक बार फिर हर्षित की तरफ चली गई.'

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Harshit rana

