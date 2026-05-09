भारत को मिल गए 3 नए खूंखार ओपनर...T20I में 'स्लो' खेलने वालों की खा जाएंगे जगह! पहली गेंद से उड़ा रहे छक्के

India found 3 Lethal Batsmen: आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया में 3 खूंखार बल्लेबाज नजर आ सकते हैं. इन तीनों ने ही गेंदबाजों के होश उड़ा रखे हैं. इनका एक ही काम है क्रीज पर आना और तबाही मचाना है. पहली गेंद से छक्के लगाना और मैच जिताना...
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India found 3 Lethal Batsmen: टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में अब 'एप्रोच' बदलने का वक्त आ गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह हैं वो तीन युवा सितारे, जो आईपीएल 2026 में गेंदबाजों के लिए काल बन चुके हैं. वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या, ये वो तीन नाम हैं, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है. इन तीनों की खास बात ये है कि यह क्रीज पर सेट होने के लिए वक्त नहीं लेते, बल्कि पहली ही गेंद से छक्के उड़ाकर मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं.
जिस विस्फोटक अंदाज और 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ ये तीनों रन कूट रहे हैं, उसे देखकर साफ है कि आने वाले समय में टी20 टीम में 'स्लो' खेलने वाले बल्लेबाजों की जगह खतरे में पड़ने वाली है. आइए जानते हैं इन तीनों 'खूंखार' ओपनर्स के उन आंकड़ों के बारे में, जिन्होंने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है.
वैभव ने पिछले 2 आईपीएल सीजन में क्या किया है, इससे हर कोई वाकिफ है. डेब्यू सीजन में 35 बॉल पर शतक और 19वें सीजन में 36 बॉल पर शतक ठोक उन्होंने ये बता दिया कि वो तबाही मचाने के लिए तैयार हैं. टी20 क्रिकेट में वैभव ने जिस अंदाज में अब तक बैटिंग की है, वो काबिल-ए-तारीफ है.
पहली गेंद से छक्का लगाने की आदत ने वैभव को खूंखार ओपनर बना दिया है. पूरी दुनिया उनके खेल की मुरीद है. टी20 क्रिकेट में वो अब तक 28 मैच खेलकर 99 छक्के और 88 चौके मार चुके हैं. उनके नाम 40.92 की औसत और 215 के स्ट्राइक रेट से 1105 रन दर्ज हैं.
(@ImRo45_Club) April 25, 2026
आईपीएल 2026 में उनका बल्ला गरज रहा है. वैभव राजस्थान रॉयल्स के लिए अब तक 10 मैचों में 40.40 की औसत और 237.65 के स्ट्राइक रेट से कुल 404 रन बना चुके हैं, जिनमें 35 चौके और 37 छक्के शामिल हैं.
पंजाब किंग्स के इस ओपनर ने वैभव से कम तबाही नहीं मचाई. वो श्रेयस अय्यर की टीम के सबसे भरोसेमंद ओपनर बन चुके हैं. पिछले 9 साल से पंजाब के लिए खेल रहे प्रभसिमरन सिंह पहली गेंद से छक्के उड़ा रहे हैं. आईपीएल 2026 में उनका बल्ला खूब गरज रहा है. वो अब तक 10 मैचों में 45.50 की औसत से कुल 464 रन बना चुके हैं, जिनमें 39 चौके और 17 छक्के शामिल हैं. उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं.
प्रभसिमरन सिंह ने अपने टी20 करियर में अब तक 125 मैच खेलकर 31.70 की औसत और 151.15 के स्ट्राइक रेट से 3519 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं. वो 185 छक्के और 356 चौके मार चुके हैं. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन और आईपीएल में विस्फोटक बैटिंग के दम पर वो टीम इंडिया में डेब्यू के प्रबल दावेदार बनकर सामने आए हैं.
दिल्ली से आने वाले प्रियांश आर्या आईपीएल में पंजाब किंग्स के खूंखार ओपनर हैं. पिछले 2 सीजन से उन्होंने जिस अंदाज में बैटिंग की है, उससे हर कोई हैरान है. इस सीजन प्रियांश का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा 242.37 का है. वो 9 मैचों में 31.78 की औसत से 286 रन बना चुके हैं. दिल्ली प्रीमियर लीग से पहचान बनाने वाले प्रियांश आर्या एक ओवर में लगातार 6 छक्के भी उड़ा चुके हैं.
(@gopal_dhaker09) April 20, 2025
टी20 करियर के 55 मैचों में उनके नाम 8 अर्धशतक और 2 सेंचुरी दर्ज हैं. उन्होंने 29.72 की औसत से कुल 1605 रन बनाए हैं. प्रियांश के नाम 155 चौके और 103 छक्के दर्ज हैं. आईपीएल में कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाने वाले प्रियांश अब भारत की टी20 टीम में डेब्यू के प्रबल दावेदारों में शामिल हो चुके हैं.
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