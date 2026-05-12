भारत को मिल गया अगला हार्दिक पांड्या! 100% बल्लेबाज और 100% गेंदबाज, कौन है पंजाब से जीत छीनने वाला शेर?

Who is Madhav Tiwari: दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ रोमांचक जीत हासिल की है. धर्मशाला में उसने सांसें रोक देने वाले मैच को अपने नाम किया. उसके लिए ऑलराउंडर माधव तिवारी ने शानदार प्रदर्शन किया.
Trending Photos
Who is Madhav Tiwari: दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को धर्मशाला में सोमवार (11 मई) को खेले गए मैच में रोमांचक जीत हासिल की. उसके इस मैच में युवा खिलाड़ी माधव तिवारी ने सबका दिल जीत लिया. माधव ने अपने ऑलराउंड खेल से प्रभावित किया. उन्होंने न केवल अपना पहला आईपीएल 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार जीता, बल्कि दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ की दौड़ में भी बनाए रखा.
211 रनों का पीछा करते हुए माधव तिवारी नंबर 8 पर बल्लेबाजी के लिए आए. उन्होंने केवल आठ गेंदों में दो चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 18 रन बनाकर दिल्ली को तीन विकेट से रोमांचक जीत दिलाई. इससे पहले गेंदबाजी में भी उन्होंने जलवा दिखाते हुए 2 विकेट लिए थे. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा है कि वह भारत के अगले हार्दिक पांड्या बन सकते हैं.
बल्ले से अपनी चमक बिखेरने से पहले माधव ने गेंद से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ताकि दिल्ली को एक असंभव लक्ष्य का पीछा न करना पड़े. उन्होंने पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य की लय को तोड़ा. प्रियांश ने 33 गेंदों में 56 रन बनाए थे. इसके बाद उन्होंने क्रीज पर जम चुके कूपर कोनोली को भी 38 रन के स्कोर पर आउट किया. हालांकि उनके चार ओवरों में 40 रन खर्च हुए, लेकिन इन दो महत्वपूर्ण विकेटों ने एक नाजुक मोड़ पर पंजाब की टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया.
माधव तिवारी मध्य प्रदेश के 22 वर्षीय तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. उन्हें आईपीएल मेगा नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने 40 लाख रुपये में खरीदा था और मौजूदा सीजन के लिए टीम में बरकरार रखा गया. उन्होंने पिछले साल मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना आधिकारिक डेब्यू किया था, जहां वह जसप्रीत बुमराह की गेंद पर 3 रन बनाकर आउट हो गए थे.
And he surely is a 100% match-winner
Madhav Tiwari is his name
Scorecard https://t.co/wHhflKIvCR#TATAIPL | #KhelBindaas | #PBKSvDC pic.twitter.com/n94ekVu8Nr
— IndianPremierLeague (@IPL) May 11, 2026
दिलचस्प बात यह है कि माधव तिवारी ने दिल्ली के लिए अपनी पहली उपस्थिति पंजाब किंग्स के खिलाफ ही दर्ज की थी. 8 मई को धर्मशाला में खेला गया वह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सीमा तनाव के कारण रद्द कर दिया गया था. उस अधूरे मुकाबले में माधव ने एक ओवर फेंका था जिसमें उन्होंने 14 रन दिए थे.
ये भी पढ़ें: 155+ की रफ्तार और शोएब अख्तर जैसा खौफ! भारत के 5 'तूफानी' गेंदबाज जो हो गए गुमनाम
माधव तिवारी ने अभी तक घरेलू क्रिकेट में सीनियर स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं किया है. हालांकि, उन्होंने आयु-वर्ग क्रिकेट और मध्य प्रदेश टी20 लीग में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. वह एमपी टी20 लीग में भोपाल लेपर्ड्स का हिस्सा रहे हैं. उनके करियर के सबसे यादगार प्रदर्शनों में से एक राज्य टी20 लीग के सेमीफाइनल में आया था, जहां उन्होंने रीवा जगुआर के खिलाफ केवल 31 गेंदों में 65 रन ठोक कर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था.
ये भी पढ़ें: 6, 6, 6, 6, 6, 6... 39 रन का ओवर, बेरहम बल्लेबाज का रिकॉर्ड, ये मार नहीं भूलेगा बॉलर
माधव तिवारी खुद को एक वास्तविक ऑलराउंडर मानते हैं और कहते हैं, ''मैं 100% गेंदबाज और 100% बल्लेबाज हूं.'' इस युवा खिलाड़ी ने खुलासा किया कि दिल्ली के बल्लेबाजी कोच इयान बेल ने उन्हें अपनी 'पावर-हिटिंग' क्षमता पर भरोसा करने और स्वाभाविक खेल खेलने की सलाह दी थी. माधव ने यह भी बताया कि वह हर प्रशिक्षण सत्र में खुद को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं. उन्होंने गेंदबाजी कोच मुनाफ पटेल के साथ अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी कोच के साथ रेंज-हिटिंग पर काफी मेहनत की है.