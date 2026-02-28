भारत को मिल गया बड़े मैचों का प्लेयर... 2 रणजी सीजन में चटकाए 104 विकेट, टीम इंडिया में कब होगी एंट्री?

Ranji Trophy Auqib Nabi: जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया. उसने कर्नाटक के खिलाफ फाइनल मैच को ड्रॉ कराने के बाद इतिहास रच दिया. शनिवार (28 फरवरी) को मैच के पांचवें दिन पहली पारी में बढ़त के आधार पर जम्मू-कश्मीर को चैंपियन घोषित किया. उसकी इस सफलता में कई खिलाड़ियों का योगदान है. 41 वर्षीय कप्तान पारस डोगरा और मध्यक्रम के बल्लेबाज अब्दुल समद ने बल्ले से कमाल दिखाया तो गेंदबाजी में आकिब नबी ने कहर बरपा दिया. उन्होंने फाइनल मैच की पहली पारी में 5 विकेट लेकर कर्नाटक की मशहूर बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी.

जम्मू-कश्मीर को रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाने के बाद आकिब नबी भारतीय क्रिकेट में चर्चा का विषय बन गए हैं. क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में 5-5 विकेट लेकर उन्होंने तहलका मचा दिया. वह लगातार दो सीजन से तूफान मचा रहे हैं. 2024-25 में आकिब ने 8 मैचों में 44 विकेट हासिल किए थे. इस बार 10 मैचों में 60 विकेट झटक लिए. इस तरह आकिब ने दो रणजी सीजन में कुल 18 मैच खेले और 104 विकेट अपने नाम किए. यह प्रदर्शन टीम इंडिया में उनकी एंट्री कराने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है.

अब टेस्ट कैप का समय?

हुबली के स्टैंड में एक छोटा सा पोस्टर देख गया. जिस पर लिखा था, ''काफी टेस्ट हो गया, अब टेस्ट कैप का समय है." इसका मतलब यह निकाला गया कि आकिब ने काफी परीक्षा दे दी है और अब उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में मौका देना चाहिए. बारामूला के इस तूफानी गेंदबाज ने 23 ओवर में 5-54 रन देकर इस फाइनल में अपना नाम दर्ज कराया. उन्होंने फाइनल मैच की पहली पारी में कर्नाटक के दिग्गज बल्लेबाज केएल राहुल और करुण नायर को आउट कर सनसनी मचा दी. उनकी गेंदों, सीम मूवमेंट और कलाई से रिलीज को पूरे देश में बार-बार देखा गया. उन्होंने कर्नाटक के बहुचर्चित बैटिंग ऑर्डर की पोल खोल दी.

आकिब ने क्या कहा ?

मैच के बाद आकिब ने विवेक राजदान से कहा, ''जब मैं बॉलिंग करता हूं तो बैट्समैन (और उनकी रेप्युटेशन) नहीं देखता. मुझे पता है कि अगर मैं सही एरिया में बॉलिंग करूंगा तो मुझे ऐसे विकेट मिलेंगे जिनसे टीम को मदद मिलेगी.मैं हर मैच में अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं.'' विरोधी टीम के कप्तान देवदत्त पडिक्कल ने आकिब की तारीफ करते हुए कहा, ''वह पूरे सीजन में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और मैं उनके लिए बहुत खुश हूं."

डॉक्टर बनाना चाहते थे पिता

आकिब के पिता बारामूला में एक टीचर थे. वह बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे. आकिब ने तब तक अच्छे ग्रेड बनाए रखे जब तक कि उनकी क्रिकेट स्किल्स और निखर नहीं गईं. आकिब ने आगे कहा कि उनके परिवार ने उनका साथ दिया. उनके सपोर्ट के बिना वह यहां तक ​​नहीं पहुंच पाते. कर्नाटक के पूर्व पेसर डोड्डा गणेश से लेकर भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली तक ने उन्हें टेस्ट टीम में शामिल करने की मांग की है. आकिब बिना किसी सुविधा के बड़े हुए हैं. वह इरफान पठान को अपना आदर्श मानते हैं और डेल स्टेन को देखकर अपनी आक्रामक आउटस्विंगर सीखी. उन्होंने कृष्ण कुमार की वजह से पिछले 5 सालों में उसने अपनी इनस्विंगर को अपने खेल में शामिल किया, जिससे उसने कर्नाटक को हिलाकर रख दिया.