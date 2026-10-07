Add Zee Business As A Preferred Source
App

'इतिहास आपके साथ ज्यादा मेहरबान रहेगा...', अजीत अगरकर के लिए भावुक हुए गौतम गंभीर, लिख दी दिल की बात

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने नए सेलेक्टर के लिए आवेदन भी मंगवा लिए हैं. नए सेलेक्टर की एंट्री वेस्ट जोन से होगी. अगरकर भी वेस्ट जोन से ही चयनकर्ता बने थे.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 07, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 02:25 PM IST
'इतिहास आपके साथ ज्यादा मेहरबान रहेगा...', अजीत अगरकर के लिए भावुक हुए गौतम गंभीर, लिख दी दिल की बात
Image Credit: गौतम गंभीर और अजीत अगरकर. SLC

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नासिक में जहरीला पानी पीने को मजबूर 25 हजार की आबादी; परेशान लोगों का फूटा गुस्सा
2
3
4
5