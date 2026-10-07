'इतिहास आपके साथ ज्यादा मेहरबान रहेगा...', अजीत अगरकर के लिए भावुक हुए गौतम गंभीर, लिख दी दिल की बात

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने नए सेलेक्टर के लिए आवेदन भी मंगवा लिए हैं. नए सेलेक्टर की एंट्री वेस्ट जोन से होगी. अगरकर भी वेस्ट जोन से ही चयनकर्ता बने थे. इसके बाद अनुभव के आधार पर वह चयन समिति के प्रमुख बने थे. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने अगरकर को उनके कार्यकाल के समापन पर बधाई दी है. उन्होंने कहा कि इतिहास आपके साथ ज्यादा मेहरबान रहेगा.
गौतम गंभीर ने एक्स पर लिखा, "प्रिय अजीत भाई, आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. वे 3 आईसीसी ट्रॉफी आपके पक्के इरादे की गवाही हैं. टीम पहले और टीम आगे, हमेशा. मुझे कहना होगा, इतिहास आपके साथ ज्यादा मेहरबान रहेगा. हर चीज के लिए धन्यवाद। आपके आगे के कामों के लिए मेरी दिल से शुभकामनाएं.''
Dear Ajit Bhai, an absolute honour to work with you. Those 3 ICC trophies are testimony of your conviction: Team first & Team ahead, always.. I must say, History will be kinder to you. Thank you for everything. My heartfelt wishes for your future endeavours !! https://t.co/gYQN0fea8X
— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 7, 2026
अगरकर के रहते टीम इंडिया की उपलब्धि
अजीत अगरकर ने जुलाई 2023 में भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में कार्यभार संभाला था. अगरकर की चुनी टीम ने वनडे विश्व कप 2023 का फाइनल खेला, टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता, टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता और एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड जीता. इस तरह अगरकर का कार्यकाल उपलब्धियों से भरपूर रहा है और वे अपने कार्यकाल पर गर्व कर सकते हैं. मुख्य चयनकर्ता के रूप में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के लिए आखिरी बार टीम इंडिया चुनी.
प्रज्ञान ओझा अंतरिम मुख्य चयनकर्ता
आधिकारिक मुख्य चयनकर्ता की नियुक्ति तक पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा को यह भूमिका सौंपी गई है. मौजूदा चयनकर्ता पैनल में ओझा के अलावा शिव सुंदर दास, अजय रात्रा और आरपी सिंह शामिल हैं. बीसीसीआई प्रोटोकॉल के अनुसार, चयन समिति में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाला मुख्य चयनकर्ता बनता है. ओझा ने भारत के लिए 24 टेस्ट खेले हैं और अभी पैनल में सीनियर हैं. यही वजह है कि उन्हें अंतरिम मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है.
प्रज्ञान ओझा ने भुवनेश्वर कुमार का किया चयन
ओझा के नेतृत्व वाली चयन समिति ने न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए अपनी पहली टीम चुनी है. टीम में 4 साल बाद अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी कराई गई है. बीसीसीआई ने मुख्य चयनकर्ता के रूप में अजीत अगरकर की खाली जगह को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं. आवेदक को कम से कम 7 टेस्ट, 30 प्रथम श्रेणी मैच या 10 वनडे के साथ 20 प्रथम श्रेणी मैच का अनुभव होना चाहिए. साथ ही कम से कम पांच साल पहले रिटायर होना चाहिए. आवेदन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है.