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क्रिकेट के 'वैभवों' से ही चलेगी BCCI की दुकान; आयरलैंड में टीम इंडिया नहीं, तमाशा हारा है!

India vs Ireland T20: आयरलैंड के खिलाफ भारत की 0-2 से शर्मनाक हार हुई. इस हार से क्रिकेट के जबरा फैन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा. दोनों मैचों में मैनेजमेंट ने आईपीएल के स्टार एंटरटेनर 15 साल वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन से बाहर बिठाकर रखा. बीसीसीआई को समझना होगा कि क्रिकेट की दुकान सितारों के 'वैभव' से ही चलती है, केवल प्रशासनिक लॉजिक्स से नहीं.

Written ByAshwini Kumar PandeyEdited By:Bhoopendra Rai
Published: Jun 30, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:13 AM IST
क्रिकेट के 'वैभवों' से ही चलेगी BCCI की दुकान; आयरलैंड में टीम इंडिया नहीं, तमाशा हारा है!
Image Credit: India vs Ireland T20Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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