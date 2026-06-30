क्रिकेट के 'वैभवों' से ही चलेगी BCCI की दुकान; आयरलैंड में टीम इंडिया नहीं, तमाशा हारा है!

India vs Ireland T20: T20 के विश्व चैंपियन की बिखरती बल्लेबाजी देख रहा था. दोनों ओपनर्स शून्य पर चले गए. दिल में न कोई हूक उठी, न दिमाग परेशान हुआ. खुद को अजीब लगा. खुद के बारे में सोचकर अजीब लगा. दशकों से जिस भारतीय क्रिकेट के लिए जीना-मरना रहा, उसकी दुर्दशा पर मैं निर्विकार था. मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो. टीम हारे या जीते! अपनी बला से. अब तक तो शायद ही अपनी टीम को लेकर ऐसी विरक्ति कभी हुई थी. हम टीम इंडिया के जबरा फैंस ने कितनी ही हार पर रात का खाना छोड़ा. कितनी ही नाकामियों पर हफ्तों निराशा के गर्त में रहा. मन उधेड़बुन में था. आयरलैंड के खिलाफ दूसरा और आखिरी मैच देखे जा रहा था, लेकिन उसे जी नहीं रहा था. सामने भारतीय टीम थी, लेकिन जैसे वो मेरी भारतीय टीम नहीं थी. जिसकी हार से मुझे कोई फर्क ही नहीं था. जिसकी जीत से मुझे खुश होना भी नहीं था.