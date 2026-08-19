भारत को आने लगा है जीत का स्वाद, 5वें दिन कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब, गॉल में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

India vs Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया को जीत का स्वाद आने लगा है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में भारत ने श्रीलंका के सामने 372 रनों का लक्ष्य रखा. इसके जवाब में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान ने महज 84 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए. श्रीलंका के दोनों ओपनर निशान मदुष्का और लाहिरू उदारा एक बार फिर जल्दी पवेलियन लौट गए. इसके बाद बतौर कन्कशन सब्स्टीट्यूट बल्लेबाजी करने आए पसिंदु सूरियाबंदारा अपने डेब्यू को यादगार नहीं बना सके और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. कामिंदु मेंडिस भी कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ दो रन बनाकर चलते बने.
भारत की तरफ से दूसरी पारी में अब तक मानव सुथार ने 2, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट चटकाए हैं. पांचवें दिन अनुभवी स्पिनर रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव भी विकेट चटकाने को बेताब होंगे. श्रीलंका के लिए इस नाजुक स्थिति से मैच जीतना बहुत मुश्किल है. हां, अगर बारिश ने उनका साथ दिया तो मैच ड्रॉ जरूर हो सकता है.
AccuWeather के अनुसार, 19 अगस्त यानी भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट के आखिरी दिन अधिकतर समय तक बारिश होने की आशंका जताई गई है. काले बादल दिनभर छाए रहेंगे. तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. आइए देखते हैं कि 19 अगस्त को गॉल में मौसम कैसा रहेगा.
सुबह 9 बजे- 39 प्रतिशत बारिश का अनुमान
सुबह 11 बजे- 52 प्रतिशत बारिश का अनुमान
दोपहर 01 बजे- 25 प्रतिशत बारिश का अनुमान
दोपहर 03 बजे- 20 प्रतिशत बारिश का अनुमान
शाम 5 बजे- 20 प्रतिशत बारिश का अनुमान
शाम 6 बजे- 25 प्रतिशत बारिश का अनुमान
मौसम की भविष्यवाणी को देखें तो भारतीय फैंस इससे ज्यादा खुश नहीं होंगे. श्रीलंका के पास अभी भी 6 विकेट शेष है और ऐसे में टीम इंडिया को कम से कम पूरे एक सेशन तक गेंदबाजी करनी पड़ सकती है. एक अच्छी साझेदारी हो गई तो काम और मुश्किल हो सकता है. अगर गॉल में आज बारिश विलेन बनती है तो टीम इंडिया को इससे नुकसान होगा, वहीं श्रीलंका को जबरदस्त फायदा.
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.
पहली पारी में भारत ने 462 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.
देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक ठोका, 167 रनों की शानदार पारी खेली.
केएल राहुल ने 82 रन और ध्रुव जुरेल ने 51 रनों का योगदान दिया.
पहली पारी में श्रीलंकाई टीम 284 रनों पर ढेर हो गई.
सोनल और डिकवेला के बीच छठे विकेट के लिए 146 रनों की साझेदारी हुई.
सोनल दिनुशा ने 100 रन और निरोशन डिकवेला ने 80 रन बनाए.
भारत की तरफ से पहली पारी में मानव सुथार ने 4 और जडेजा ने 3 विकेट झटके.
भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रनों की लीड मिली.
दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 193 रन बनाए.
ऋषभ पंत ने 66 रन और पडिक्कल ने 44 रनों का योगदान दिया.
श्रीलंका को 372 रनों का लक्ष्य मिला, जिसके जवाब में उन्होंने चौथे दिन के स्टंप्स तक 84 रन पर 4 विकेट गंवा दिए.