Add Zee Business As A Preferred Source
App

भारत को आने लगा है जीत का स्वाद, 5वें दिन कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब, गॉल में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

India vs Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया जीत से सिर्फ 6 विकेट दूर है. गॉल टेस्ट के चौथे दिन 372 रनों का पीछा करते हुए मेजबान ने महज 84 रनों पर 4 विकेट खो दिए. बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पिच पर भारतीय स्पिनर्स शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. ऐसे में श्रीलंका के लिए ये मैच बचाना आसान नहीं है. हालांकि, बारिश टीम इंडिया के लिए विलेन साबित हो सकती है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 19, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:09 AM IST
भारत को आने लगा है जीत का स्वाद, 5वें दिन कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब, गॉल में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज
Image Credit: IND vs SL 1st Test Day 5: 5वें दिन कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब (BCCI)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मनोज बाजपेयी की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द! एक्टिंग के लिए छोड़े पैरेंट्स, आज भी अफसोस
2
3
4
5