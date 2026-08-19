भारत को आने लगा है जीत का स्वाद, 5वें दिन कहीं बारिश ना कर दे मजा खराब, गॉल में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

पहली पारी में भारत ने 462 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक ठोका, 167 रनों की शानदार पारी खेली.

केएल राहुल ने 82 रन और ध्रुव जुरेल ने 51 रनों का योगदान दिया.

पहली पारी में श्रीलंकाई टीम 284 रनों पर ढेर हो गई.

सोनल और डिकवेला के बीच छठे विकेट के लिए 146 रनों की साझेदारी हुई.

सोनल दिनुशा ने 100 रन और निरोशन डिकवेला ने 80 रन बनाए.

भारत की तरफ से पहली पारी में मानव सुथार ने 4 और जडेजा ने 3 विकेट झटके.

भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रनों की लीड मिली.

दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 193 रन बनाए.

ऋषभ पंत ने 66 रन और पडिक्कल ने 44 रनों का योगदान दिया.

श्रीलंका को 372 रनों का लक्ष्य मिला, जिसके जवाब में उन्होंने चौथे दिन के स्टंप्स तक 84 रन पर 4 विकेट गंवा दिए.