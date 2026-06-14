India vs Pakistan Women's T20 World Cup 2026: भारत ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत के साथ शुरुआत की है. उसने एजबेस्टन में रविवार (14 जून) को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 64 रनों से बुरी तरह परास्त कर दिया. बल्लेबाजी के बाद टीम इंडिया ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और पाकिस्तान को मैच में टिकने ही नहीं दिया. इस जीत के साथ भारत को 2 अंक मिल गए हैं. अब हरमनप्रीत कौर की सेना 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगी.
भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए थे. जवाब में पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में 106 रनों पर ही सिमट गई. हरमनप्रीत कौर की टीमने 64 रनों से मैच को जीत लिया. भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए. श्री चरणी ने 3 विकेट झटके. शेफाली वर्मा को एक सफलता मिली. पाकिस्तान के लिए मुनीबा अली ने 41 और आलिया रियाज ने 18 रन बनाए.
Statement win from India as they defeat arch-rivals Pakistan to kick off their #T20WorldCup campaign
https://t.co/GWzpFgR2ei pic.twitter.com/NMajze9vtO
— ICC (@ICC) June 14, 2026
भारत के इरादे पहली ही गेंद से स्पष्ट थे जब शेफाली वर्मा ने बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल को छक्का जड़ा. हालांकि, यह खुशी कम समय के लिए ही थी क्योंकि इकबाल ने चार गेंद बाद ही बदला लेते हुए वर्मा (6) को आउट कर दिया, जिनका कैच विकेटकीपर मुनीबा अली ने लपका. तीसरे नंबर पर आईं जेमिमा रोड्रिग्स अपनी 7 गेंदों की संक्षिप्त पारी के दौरान संघर्ष करती नजर आईं. तस्मिया रुबाब के खिलाफ हाथ खोलने की कोशिश में रोड्रिग्ज (1) ने एक गलत शॉट खेला और नतालिया परवेज को कैच थमा दिया, जिससे भारत 4 ओवरों में 20/2 पर मुश्किल में आ गया.
What. A. Finish
wickets in an over and Deepti Sharma has a superb #TeamIndia wrap a dominant -run victory to kickoff our #T20WorldCup campaign
Scorecard https://t.co/1tfRc3jcrX#WomenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/vhvCoE9tXu
— BCCI Women (@BCCIWomen) June 14, 2026
दबाव बढ़ने पर मंधाना और हरमनप्रीत की अनुभवी जोड़ी ने पारी के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी की. मंधाना ने जवाबी हमले का नेतृत्व किया. उन्होंने अपनी पारी को खूबसूरती से आगे बढ़ाया और 44 गेंदों में 68 रनों की पारी के दौरान 9 चौके और 2 छक्के लगाए. दूसरे छोर पर हरमनप्रीत ने सहायक की भूमिका निभाई, स्ट्राइक रोटेट की और नियमित रूप से सिंगल लिए. इस जोड़ी ने मध्य ओवरों में पाकिस्तान के स्पिन खतरे को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया और 13 ओवरों में स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया.
Vibes in India Pakistan never fails to disappoint
Watch the #T20WorldCup LIVE, broadcast details https://t.co/niBjzedxPu pic.twitter.com/1NDNOWNMH0
— ICC (@ICC) June 14, 2026
जब भारत 13.4 ओवरों में 109/2 के स्कोर पर एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता दिख रहा था, तभी पाकिस्तान ने मैच में वापसी की. यह सफलता तब मिली जब रमीन शमीम ने खतरनाक दिख रही मंधाना को 14वें ओवर में आउट कर 91 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया. सादिया इकबाल ने 15वें ओवर में भारती फुलमाली (1) को आउट कर भारत को एक और झटका दिया. 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 117/4 था.
Richa Ghosh bossed the penultimate over to push India to a strong total
Watch the #T20WorldCup LIVE, broadcast details https://t.co/niBjzedxPu pic.twitter.com/lF8aRQIpbe
— ICC (@ICC) June 14, 2026
हरमनप्रीत भी 35 गेंदों में 36 रन बनाने के तुरंत बाद आउट हो गईं, जब फातिमा सना ने पांचवां विकेट लेकर 17 ओवरों में भारत को 129/5 पर ला खड़ा किया. जब ऐसा लग रहा था कि भारत 150 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा, तब ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा ने 21 गेंदों में 45 रनों की तेज पारी खेलकर 'विमेन इन ब्लू' को 20 ओवरों में 170/6 तक पहुंचाया. दीप्ति और ऋचा ने तस्मिया रुबाब द्वारा फेंके गए 19वें ओवर में 23 रन बटोरे. हालांकि ऋचा आखिरी ओवर में आउट हो गईं, लेकिन भारत ने इसमें 15 रन बनाकर दूसरी पारी में जाने से पहले शानदार लय हासिल कर ली. ऋचा ने 17 गेंदों में पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 34 रन बनाए, जबकि दीप्ति 9 गेंदों में 12 रन बनाकर नाबाद रहीं.