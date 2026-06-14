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भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा, हरमनप्रीत की सेना का टी20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ धमाकेदार आगाज

महिला टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया. उसने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. इस मैच में स्मृति मंधाना और ऋचा घोष के बाद दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने कमाल दिखाया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 14, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:41 PM IST
भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा, हरमनप्रीत की सेना का टी20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ धमाकेदार आगाज
Image Credit: भारत ने पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप मैच में हराया.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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