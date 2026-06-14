हरमनप्रीत भी 35 गेंदों में 36 रन बनाने के तुरंत बाद आउट हो गईं, जब फातिमा सना ने पांचवां विकेट लेकर 17 ओवरों में भारत को 129/5 पर ला खड़ा किया. जब ऐसा लग रहा था कि भारत 150 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा, तब ऋचा घोष और दीप्ति शर्मा ने 21 गेंदों में 45 रनों की तेज पारी खेलकर 'विमेन इन ब्लू' को 20 ओवरों में 170/6 तक पहुंचाया. दीप्ति और ऋचा ने तस्मिया रुबाब द्वारा फेंके गए 19वें ओवर में 23 रन बटोरे. हालांकि ऋचा आखिरी ओवर में आउट हो गईं, लेकिन भारत ने इसमें 15 रन बनाकर दूसरी पारी में जाने से पहले शानदार लय हासिल कर ली. ऋचा ने 17 गेंदों में पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 34 रन बनाए, जबकि दीप्ति 9 गेंदों में 12 रन बनाकर नाबाद रहीं.