वनडे हो या टी20... ब्रिस्टल में 27 साल से भारत की बादशाहत, हारे तो अय्यर पर लगेगा एक और 'दाग'

केन्या के खिलाफ वनडे मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 140 और राहुल द्रविड़ ने नाबाद 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. भारत ने यह मैच 94 रनों से जीता था. इसके बाद 2002 की नेटवेस्ट सीरीज में भारत ने इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 304 रन बनाए थे. इस मैच में भी सचिन तेंदुलकर ने 113 रनों की शतकीय पारी खेली थी और भारत 63 रनों से जीता था. साल 2007 के इंग्लैंड दौरे पर भारत ने इस मैदान पर तीसरा वनडे खेला था. भारत ने मेजबान टीम के सामने 329 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. इस मैच में सचिन तेंदुलकर अपने शतक से महज 1 रन चूक गए थे और 99 रन पर एंड्रयू फ्लिंटॉफ का शिकार बने थे. वहीं राहुल द्रविड़ ने नाबाद 92 रन बनाए थे. भारत को इस मैच में 9 रनों से रोमांचक जीत मिली थी.