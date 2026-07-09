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वनडे हो या टी20... ब्रिस्टल में 27 साल से भारत की बादशाहत, हारे तो अय्यर पर लगेगा एक और 'दाग'

IND vs ENG 4th T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला ब्रिस्टल में कुछ ही घंटों में शुरू होगा. टीम इंडिया के लिए 2 हार और एक नो रिजल्ट के बाद ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान है. लेकिन जिस मैदान पर आज मुकाबला होना है, वहां 27 साल से टीम इंडिया की बादशाहत है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 09, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:29 AM IST
वनडे हो या टी20... ब्रिस्टल में 27 साल से भारत की बादशाहत, हारे तो अय्यर पर लगेगा एक और 'दाग'
Image Credit: Team IndiaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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