वनडे हो या टी20... ब्रिस्टल में 27 साल से भारत की बादशाहत, हारे तो अय्यर पर लगेगा एक और 'दाग'

IND vs ENG 4th T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला ब्रिस्टल में कुछ ही घंटों में शुरू होगा. टीम इंडिया के लिए 2 हार और एक नो रिजल्ट के बाद ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति के समान है. जिस मैदान पर आज मुकाबला होना है, वहां 27 साल से टीम इंडिया की बादशाहत है. बात चाहे वनडे की हो या फिर टी20I की टीम इंडिया हर तरह से जीती है. लेकिन नए कप्तान श्रेयस अय्यर की किस्मत इन दिनों फूटी नजर आ रही है, ऐसे में आज हारे तो एक और दाग उनकी कप्तानी पर लग जाएगा.
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ पहली बार टी20 सीरीज गंवाई. इसके बाद इंग्लैंड टूर पर पहला मैच बेनतीजा रहा जबकि दूसरे और तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया को शर्मनाक हार मिली. पिछले मैच में भारतीय टीम 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 76 रन के स्कोर पर ही सिमट गई. लेकिन अब ब्रिस्टल की बादशाहत आज श्रेयस अय्यर को बरकरार रखनी होगी.
भारतीय टीम ने ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं. इनमें 3 वनडे और 1 टी20 मैच शामिल है. चारों मैच में भारत ने जीत दर्ज की है. यहां भारत की ओर से कुल 4 शतक और एक 99 रनों की एक यादगार पारी भी खेली जा चुकी है. भारत ने इस मैदान पर अपना पहला मैच 1999 के वर्ल्ड कप में केन्या के खिलाफ खेला था.
केन्या के खिलाफ वनडे मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने नाबाद 140 और राहुल द्रविड़ ने नाबाद 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. भारत ने यह मैच 94 रनों से जीता था. इसके बाद 2002 की नेटवेस्ट सीरीज में भारत ने इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 304 रन बनाए थे. इस मैच में भी सचिन तेंदुलकर ने 113 रनों की शतकीय पारी खेली थी और भारत 63 रनों से जीता था. साल 2007 के इंग्लैंड दौरे पर भारत ने इस मैदान पर तीसरा वनडे खेला था. भारत ने मेजबान टीम के सामने 329 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. इस मैच में सचिन तेंदुलकर अपने शतक से महज 1 रन चूक गए थे और 99 रन पर एंड्रयू फ्लिंटॉफ का शिकार बने थे. वहीं राहुल द्रविड़ ने नाबाद 92 रन बनाए थे. भारत को इस मैच में 9 रनों से रोमांचक जीत मिली थी.
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इस मैदान पर भारत ने एकमात्र टी20 मैच साल 2018 के इंग्लैंड दौरे पर खेला था. इंग्लैंड ने भारत को 199 रनों का बड़ा टारगेट दिया था. जवाब में 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने नाबाद शतकीय पारी खेलकर मैच पूरी तरह एकतरफा कर दिया था. भारत ने यह मुकाबला 18.4 ओवर में 7 विकेट रहते बेहद आसानी से अपने नाम कर लिया था.