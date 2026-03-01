Advertisement
T20I करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने वाला खूंखार भारतीय बल्लेबाज, बैटिंग में पांड्या-दुबे जितना खतरनाक

टी20 इंटरनेशनल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने वाला एक भारतीय बल्लेबाज इन दिनों टीम इंडिया से बाहर चल रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अचानक टीम इंडिया से इस ऑलराउंडर का पत्ता काट दिया है. इस क्रिकेटर को आखिरी बार 15 नवंबर 2024 को भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 01, 2026, 06:50 PM IST
टी20 करियर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने वाला भारतीय बल्लेबाज

भारत के ऑलराउंडर रमनदीप सिंह ने साल 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I मैच के जरिए अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था. रमनदीप सिंह ने 13 नवंबर 2024 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में अपना T20I डेब्यू किया था. रमनदीप सिंह ने अपने इस डेब्यू T20I मैच में पहली ही गेंद का सामना किया और उस पर छक्का जड़ दिया. रमनदीप सिंह ने एंडील सिमेलेन की गेंद पर यह छक्का जमाया था. रमनदीप सिंह को क्या पता था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टी20 सीरीज के बाद उन्हें टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका नहीं मिलेगा. रमनदीप सिंह बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जितने ही खतरनाक हैं.

BCCI ने अचानक टीम इंडिया से काट दिया पत्ता

रमनदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 नवंबर 2024 को जोहानिसबर्ग में अपना आखिरी T20I और इंटरनेशनल मैच खेला था. इस मैच के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अचानक टीम इंडिया से रमनदीप सिंह का पत्ता काट दिया. रमनदीप सिंह लोअर ऑर्डर के बेहद विस्फोटक बल्लेबाज हैं और साथ ही वह मीडियम पेस गेंदबाजी भी करते हैं. रमनदीप सिंह ने अभी तक भारत के लिए केवल दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 250 की स्ट्राइक रेट से 15 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में उनके बल्ले से एक चौका और एक छक्का निकला है. रमनदीप सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में गेंदबाजी करते हुए एक विकेट चटकाया है और फील्डर के तौर पर एक कैच भी लपका है.

पंजाब के लिए खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट

IPL में रमनदीप सिंह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए क्रिकेट खेलते हैं. रमनदीप सिंह ने IPL में अभी तक 31 मैच खेलते हुए 217 रन बनाए हैं. रमनदीप सिंह ने गेंदबाजी में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. IPL में रमनदीप सिंह ने अभी तक 6 विकेट चटकाए हैं. रमनदीप सिंह पंजाब के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं. युवराज सिंह की मेंटरशिप की वजह से शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, अनमोलप्रीत सिंह, प्रभसिमरन सिंह और रमनदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों को काफी सफलता मिली है.

